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Военная операция на Украине ,  
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Reuters узнал о переданных США требованиях России к перемирию с Украиной

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Переговоры России и США
Россия и США в последние три недели обсуждали условия перемирия. По данным Reuters, они похожи на те, которые Москва озвучила ранее, в том числе отказ Украины от вступления в НАТО и признание Крыма и четырех регионов российскими
Фото: Diego Fedele / Getty Images
Фото: Diego Fedele / Getty Images

Россия передала США список требований к соглашению о перемирии с Украиной и «перезагрузки отношений» с Вашингтоном, сообщает Reuters со ссылкой на два источника. Содержание списка не приводится, также неизвестно, готова ли Москва вести переговоры с Киевом до их принятия.

По словам собеседников агентства, представители России и США в течение последних трех недель обсуждали условия Москвы во время личных и виртуальных встреч. Источники охарактеризовали прозвучавшие на этих беседах требования как «широкие и похожие на те, которые она ранее выдвигала Украине, США и НАТО». Они включали отказ Украины от вступления в НАТО и от размещения иностранных войск на территории страны, а также международное признание Крыма, республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей российскими регионами.

Также, напоминает агентство, Россия требовала от США и НАТО устранить «коренные причины» военного конфликта, в том числе расширение блока на восток. Это условие содержалось в гарантиях безопасности, которые Москва передала странам блока в конце 2021 года. Предложения обсуждались на нескольких раундах переговоров в январе 2022-го, но безуспешно. МИД в прошлом году назвал эти гарантии неактуальными.

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Фото:Reuters

11 марта в Саудовской Аравии прошли американо-украинские переговоры, по итогам которых Украина согласилась на 30-дневное прекращение огня при условии, что Россия также пойдет на этот шаг. Госсекретарь США Марко Рубио выразил уверенность, что в случае согласия Москвы соглашение о перемирии может быть заключено «в течение нескольких дней».

В Кремле заявили, что ждут от Вашингтона деталей встречи, отметив, что контакты с представителями США запланированы на ближайшие дни, и призвали «не забегать вперед» в вопросе перемирия. В Белом доме после этого сообщили о разговоре советника президента США по нацбезопасности Майкла Уолтца «со своим российским коллегой», не уточнив, с кем именно, а также напомнили о готовящемся визите в Москву спецпредставителя Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа.

Трамп после встречи делегаций США и Украины заявил, что прекращение огня имеет смысл для России, но в то же время для нее «будет много негативных моментов». Он пригрозил финансовым давлением на Москву, отметив, что не хотел бы прибегать к таким мерам, поскольку стремится к миру. В Кремле говорили, что не удивятся ужесточению санкций при Трампе. Президент Владимир Путин прежде заявлял, что России нужно не перемирие, а мир. Глава МИДа Сергей Лавров исключал заморозку по линии соприкосновения.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
прекращение огня перемирие США Украина Военная операция на Украине Россия НАТО
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