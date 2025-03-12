Рубио анонсировал обсуждение санкций ЕС при прекращении огня на Украине

Европейские санкции будут обсуждаться при любом соглашении о прекращении огня, заявил госсекретарь. В ЕС ранее анонсировали независимую санкционную политику. Москва считает ограничения незаконными и требует их отменить

Марко Рубио (Фото: Saul Loeb / Reuters)

США обсудят с ЕС вопрос санкций против России в рамках любого соглашения о прекращении огня на Украине, заявил госсекретарь Марко Рубио, передает Sky News.

По его словам, сегодня представители США намерены связаться с Россией, чтобы услышать ее позицию о прекращении огня. Они ожидают положительный ответ, подчеркнул госсекретарь. «У этого конфликта нет военного решения», — отметил Рубио.

Накануне представители США и Украины встречались в Джидде. Согласно совместному заявлению, Киев согласился на 30-дневное прекращение огня при условии аналогичного шага Москвы. По данным Reuters, Вашингтон в ответ согласился возобновить военную помощь и обмен разведданными. В Кремле заявили, что ожидают от США подробностей прошедших переговоров. Там также сообщили об отсутствии договоренностей насчет разговора президентов Дональда Трампа и Владимира Путина.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в свою очередь приветствовал «прогресс в переговорах между Украиной и США» и призвал «удвоить усилия, чтобы добиться прочного и надежного мира». Это, по его словам, в том числе предусматривает судебное преследование Путина.

Трамп еще во время предвыборной кампании пообещал урегулировать конфликт на Украине. После возвращения в Белый дом он возложил на ЕС обеспечение гарантий безопасности Украине. Разработкой соответствующего плана занимаются Стармер и президент Франции Эмманюэль Макрон.

Делегации США также провели первые с начала военной операции на Украине переговоры с представителями России. В ЕС отмечали, что после этого позиция Вашингтона насчет конфликта изменилась. Там исключали снятие санкций с Москвы в случае такого шага со стороны Соединенных Штатов и анонсировали независимую санкционную политику. По словам Рубио, отмена рестрикций возможна в случае «прогресса по урегулированию» на Украине. Россия считает незаконными любые ограничения Запада и настаивает на их отмене.