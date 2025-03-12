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Война санкций ,  
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Рубио анонсировал обсуждение санкций ЕС при прекращении огня на Украине

Сюжет
Война санкций
Сюжет
Военная операция на Украине
Европейские санкции будут обсуждаться при любом соглашении о прекращении огня, заявил госсекретарь. В ЕС ранее анонсировали независимую санкционную политику. Москва считает ограничения незаконными и требует их отменить
Марко Рубио
Марко Рубио (Фото: Saul Loeb / Reuters)

США обсудят с ЕС вопрос санкций против России в рамках любого соглашения о прекращении огня на Украине, заявил госсекретарь Марко Рубио, передает Sky News.

По его словам, сегодня представители США намерены связаться с Россией, чтобы услышать ее позицию о прекращении огня. Они ожидают положительный ответ, подчеркнул госсекретарь. «У этого конфликта нет военного решения», — отметил Рубио.

Накануне представители США и Украины встречались в Джидде. Согласно совместному заявлению, Киев согласился на 30-дневное прекращение огня при условии аналогичного шага Москвы. По данным Reuters, Вашингтон в ответ согласился возобновить военную помощь и обмен разведданными. В Кремле заявили, что ожидают от США подробностей прошедших переговоров. Там также сообщили об отсутствии договоренностей насчет разговора президентов Дональда Трампа и Владимира Путина.

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Марко Рубио
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в свою очередь приветствовал «прогресс в переговорах между Украиной и США» и призвал «удвоить усилия, чтобы добиться прочного и надежного мира». Это, по его словам, в том числе предусматривает судебное преследование Путина.

Трамп еще во время предвыборной кампании пообещал урегулировать конфликт на Украине. После возвращения в Белый дом он возложил на ЕС обеспечение гарантий безопасности Украине. Разработкой соответствующего плана занимаются Стармер и президент Франции Эмманюэль Макрон.

Делегации США также провели первые с начала военной операции на Украине переговоры с представителями России. В ЕС отмечали, что после этого позиция Вашингтона насчет конфликта изменилась. Там исключали снятие санкций с Москвы в случае такого шага со стороны Соединенных Штатов и анонсировали независимую санкционную политику. По словам Рубио, отмена рестрикций возможна в случае «прогресса по урегулированию» на Украине. Россия считает незаконными любые ограничения Запада и настаивает на их отмене.

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Украина США Марко Рубио ЕС санкции против России мирное урегулирование переговоры прекращение огня Военная операция на Украине Великобритания Кир Стармер ...
Марко Рубио фото

Марко Рубио

политик, госсекретарь США
28 мая 1971 года
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