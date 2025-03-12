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Политика ,  
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Кремль заявил, что ждет от США подробности предложения о перемирии

Фото: Reuters
Фото: Reuters

Россия ждет от США детали о предложениях, принятых по итогам переговоров американской и украинской делегаций в Саудовской Аравии, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

В Кремле внимательно изучают заявления по итогам переговоров США и Украины.

«Мы также не исключаем, что может возникнуть и тема телефонного разговора на высшем уровне. Если такая потребность возникнет, то он будет очень быстро организован. Имеющиеся каналы для диалога с американцами позволяют это сделать в достаточно сжатые сроки», — сказал Песков.

Отвечая на вопрос, выгодно ли России предложение о 30-дневном перемирии, Песков призвал не забегать вперед и отметил, что сначала Москва должна получить информацию от Вашингтона.Он напомнил, что детали переговоров России пообещали передать госсекретарь США Марко Рубио и советник президента Майк Уолтц. «Также у нас запланированы в эти дни контакты с американцами, в ходе которых мы рассчитываем уже на полноту информации», — добавил пресс-секретарь президента.

О чем США и Украина договорились в Саудовской Аравии
Политика
Советник по национальной безопасности США Майк Уолтц, госсекретарь США Марко Рубио, министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсала бин Фархана, советник по национальной безопасности Саудовской Аравии Мосада бин Мохаммада Аль-Айбана, глава МИД Украины Андрей Сибига, глава офиса президента Украины Андрей Ермак и министр обороны Украины Рустем Умеров во время встречи в Джидде, Саудовская Аравия

Песков отметил, что договоренностей о телефонном разговоре президентов Дональда Трампа и Владимира Путина пока нет, как и запроса со стороны США. Отвечая на вопрос о сотрудничестве с США в области разработки редкоземельных металлов, Песков заявил, что «такие возможности есть, но пока об этом разговора не ведется».

После переговоров Украины и США Reuters со ссылкой на российские источники сообщил, что президент Владимир Путин вряд ли поддержит предложение о 30-дневном прекращении огня: по словам собеседников, любое соглашение должно учитывать успехи России на поле боя и интересы Москвы. Источники агентства отметили, что российской стороне необходимо будет обсудить условия перемирия и получить гарантии.

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