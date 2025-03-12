Кремль заявил, что ждет от США подробности предложения о перемирии
Россия ждет от США детали о предложениях, принятых по итогам переговоров американской и украинской делегаций в Саудовской Аравии, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
В Кремле внимательно изучают заявления по итогам переговоров США и Украины.
«Мы также не исключаем, что может возникнуть и тема телефонного разговора на высшем уровне. Если такая потребность возникнет, то он будет очень быстро организован. Имеющиеся каналы для диалога с американцами позволяют это сделать в достаточно сжатые сроки», — сказал Песков.
Отвечая на вопрос, выгодно ли России предложение о 30-дневном перемирии, Песков призвал не забегать вперед и отметил, что сначала Москва должна получить информацию от Вашингтона.Он напомнил, что детали переговоров России пообещали передать госсекретарь США Марко Рубио и советник президента Майк Уолтц. «Также у нас запланированы в эти дни контакты с американцами, в ходе которых мы рассчитываем уже на полноту информации», — добавил пресс-секретарь президента.
Песков отметил, что договоренностей о телефонном разговоре президентов Дональда Трампа и Владимира Путина пока нет, как и запроса со стороны США. Отвечая на вопрос о сотрудничестве с США в области разработки редкоземельных металлов, Песков заявил, что «такие возможности есть, но пока об этом разговора не ведется».
После переговоров Украины и США Reuters со ссылкой на российские источники сообщил, что президент Владимир Путин вряд ли поддержит предложение о 30-дневном прекращении огня: по словам собеседников, любое соглашение должно учитывать успехи России на поле боя и интересы Москвы. Источники агентства отметили, что российской стороне необходимо будет обсудить условия перемирия и получить гарантии.
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