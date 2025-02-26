Трамп допустил снятие санкций с России
Санкции с России могут быть сняты «в какой-то момент», но время для этого пока не пришло. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в Белом доме, трансляцию вел телеканал Fox.
«Думаю, что в какой-то момент будет, но прямо сейчас мы не соглашались отменить санкции в отношении кого-либо», — сказал президент США.
США ввели против Москвы санкции еще до начала военной операции, они были связаны в том числе со вступлением Крыма в состав России в 2014 году. В дальнейшем ограничения неоднократно ужесточались. Россия считает санкции западных стран незаконными и требует их отмены.
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