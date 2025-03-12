Зеленский назвал главную «красную линию» для Украины
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что главной «красной линией» для Киева на возможных переговорах об урегулировании конфликта является признание утраты территорий. Его слова приводит «Интерфакс Украина».
«Признавать какие-либо оккупированные территории Российской Федерацией мы не будем. Это факт. Это самая главная красная линия», — сказал он.
Зеленский добавил, что после начала перемирия должен быть разработан пошаговый план завершения конфликта, который будет включать отмену военного положения и проведение выборов.
В Саудовской Аравии 11 марта прошли переговоры американской и украинской делегаций. По их итогам Киев согласился на 30-дневное перемирие при условии, что Москва также пойдет на этот шаг. Также США решили немедленно возобновить военную помощь Украине и предоставление ей разведданных.
Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что Россия вслед за Украиной согласится на прекращение огня, и объявил, что на этой неделе намерен созвониться с президентом России Владимиром Путиным.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя предложение о 30-дневном перемирии, призвал не забегать вперед и отметил, что сначала Москва должна получить информацию от Вашингтона.
Читайте РБК в Telegram.
Мирные переговоры: читайте самые свежие новости в Telegram-канале РБК
Марко Рубио заявил, что США ожидают решение России по прекращению огня на Украине
Трамп назвал дату переговоров между Россией и США
Путин поручил проработать выделение участникам спецоперации гектара земли
Нарышкин созвонился с главой ЦРУ
В 2025 году российские компании планируют повышать зарплаты персонала
Саакашвили приговорили к 9 годам лишения свободы
«Национальные интересы России и США никогда не будут идентичны», — заявил Лавров
Кремль отложил набор в «школу губернаторов»
Собянин объявил о выплатах ветеранам и труженикам тыла к юбилею Победы
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов