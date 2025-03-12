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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский назвал главную «красную линию» для Украины

Зеленский: главная красная линия для Украины - признание потери территорий
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Reuters
Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что главной «красной линией» для Киева на возможных переговорах об урегулировании конфликта является признание утраты территорий. Его слова приводит «Интерфакс Украина».

«Признавать какие-либо оккупированные территории Российской Федерацией мы не будем. Это факт. Это самая главная красная линия», — сказал он.

Зеленский добавил, что после начала перемирия должен быть разработан пошаговый план завершения конфликта, который будет включать отмену военного положения и проведение выборов.

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Политика
Владимир Зеленский

В Саудовской Аравии 11 марта прошли переговоры американской и украинской делегаций. По их итогам Киев согласился на 30-дневное перемирие при условии, что Москва также пойдет на этот шаг. Также США решили немедленно возобновить военную помощь Украине и предоставление ей разведданных.

Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что Россия вслед за Украиной согласится на прекращение огня, и объявил, что на этой неделе намерен созвониться с президентом России Владимиром Путиным. 

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя предложение о 30-дневном перемирии, призвал не забегать вперед и отметил, что сначала Москва должна получить информацию от Вашингтона.

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Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

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25 января 1978 года
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

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14 июня 1946 года
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Владимир Путин

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7 октября 1952 года
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