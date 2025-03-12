Зеленский назвал главную «красную линию» для Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что главной «красной линией» для Киева на возможных переговорах об урегулировании конфликта является признание утраты территорий. Его слова приводит «Интерфакс Украина».



«Признавать какие-либо оккупированные территории Российской Федерацией мы не будем. Это факт. Это самая главная красная линия», — сказал он.

Зеленский добавил, что после начала перемирия должен быть разработан пошаговый план завершения конфликта, который будет включать отмену военного положения и проведение выборов.



В Саудовской Аравии 11 марта прошли переговоры американской и украинской делегаций. По их итогам Киев согласился на 30-дневное перемирие при условии, что Москва также пойдет на этот шаг. Также США решили немедленно возобновить военную помощь Украине и предоставление ей разведданных.

Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что Россия вслед за Украиной согласится на прекращение огня, и объявил, что на этой неделе намерен созвониться с президентом России Владимиром Путиным.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя предложение о 30-дневном перемирии, призвал не забегать вперед и отметил, что сначала Москва должна получить информацию от Вашингтона.