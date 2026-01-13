Патриарх Варфоломей ответил на данные СВР о работе над вытеснением РПЦ
Константинопольский патриарх Варфоломей назвал «фейковыми новостями» обвинения Службы внешней разведки России в сотрудничестве с британскими спецслужбами по вытеснению РПЦ с Украины и из балтийских стран. Об этом говорится в пресс-релизе Константинопольского патриархата.
«С 2018 года, когда Вселенский патриархат принял решение предоставить автокефалию Православной Церкви Украины, Мать-Церковь избегает комментариев по поводу бесчисленных подобных нападок со стороны церковных или политических центров и деятелей в России. Она поступает так же и сегодня», — говорится в публикации.
Там добавили, что «вымышленные сценарии, фейковые новости, оскорбления и сфабрикованная информация» не отбивают у Константинопольского патриархата желания продолжать свою экуменическую миссию.
Ранее СВР России заявила, что британские спецслужбы поддерживают деятельность патриарха Варфоломея по вытеснению Русской православной церкви, что в церковных кругах расценивают как действия, подрывающие единство православия.
В 2024 году Русская православная церковь уже выступала с обвинениями в адрес Варфоломея. Священный синод РПЦ заявил, что патриарх лично ответственен за преследование православных верующих на Украине.
В 2018 году под эгиду Констатинопольского патриархата перешла Православная церковь Украины (ПЦУ). Патриарх Константинопольский Варфоломей даровал ей томос (указ) о получении автокефалии. РПЦ не признала решения Константинопольского патриархата, разорвав с ним евхаристическое общение. В августе 2024 года Верховная рада приняла закон о запрете деятельности на Украине религиозных организаций, связанных с Россией. Закон прежде всего затрагивал УПЦ Московского патриархата.
На Украине с 1990-х годов действовало несколько православных церквей. Две из них — УПЦ Киевского патриархата и Украинская автокефальная православная церковь — в 2018 году объединились в Православную церковь Украины (ПЦУ). РПЦ считает эту церковь раскольнической.
Украинская православная церковь Московского патриархата в мае 2022 года, после начала военной операции, провела собор, по результатам которого заявила о своей самостоятельности от РПЦ.
Ряд прибалтийских стран решили разорвать связи с РПЦ после начала военной операции России на Украине. Так, осенью 2022 года сейм Латвии проголосовал за независимость Латвийской православной церкви от Русской православной церкви. В РПЦ назвали это антиконституционным. Кроме того, в 2023-м Константинопольский патриарх допустил создание новой церкви в Литве.
В 2025-м правительство Эстонии одобрило законопроект о разрыве связей с РПЦ. При этом в Эстонской православной церкви настаивали на отсутствии прямого подчинения по отношению к РПЦ и подчеркивали, что не несут ответственность за заявления из Москвы по поводу конфликта на Украине.
После этого ЭПЦ была вынуждена была сменить название на Эстонскую христианскую православную церковь. А главе церкви, митрополиту Евгению (Валерию Решетникову), назначенному Московским патриархатом, отказали в продлении вида на жительства из соображений госбезопасности.
Еще в 2024-м МВД Эстонии предложило признать РПЦ террористами. В Московском патриархате заявили, что эта инициатива возвращает Эстонию в «темные времена» религиозных войн, Варфоломеевской ночи и охоты на ведьм».
