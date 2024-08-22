В РПЦ обвинили Константинопольского патриарха в преследовании УПЦ

По мнению синода РПЦ, патриарх Варфоломей лично усугубил церковный раскол на Украине. 20 августа Верховная рада приняла закон о запрете Русской православной церкви в стране

Патриарх Константинопольский Варфоломей (Фото: Zuma / ТАСС)

Патриарх Константинопольский Варфоломей лично ответственен за преследование православных верующих на Украине, заявили в Священном синоде Русской православной церкви (РПЦ).

«С особой горечью приходится отмечать негативную роль патриарха Константинопольского Варфоломея и единомысленных ему иерархов. Своими односторонними, поспешными и противными духу священных канонов действиями они лишь усугубили церковный раскол на Украине, не исцелив его», — отметили в синоде.

На Украине с 1990-х действовало несколько православных церквей. Православие в стране представлено Православной церковью Украины (ПЦУ), которую РПЦ считает раскольнической, и Украинской православной церковью (УПЦ), которая ранее входила в Русскую православную церковь под управлением Московского патриархата. В мае 2022 года, спустя два месяца после начала военных действий, УПЦ объявила о своей «полной самостоятельности и независимости».

В 2022-2024 годах представители Службы безопасности Украины провели обыски у священников УПЦ. Ряд служителей обвинили в «поддержке политики Кремля и одобрении действий России», их неоднократно задерживали и арестовывали. С февраля 2022 по август 2023 года служба завела 65 дел против священников УПЦ.

По мнению синода РПЦ, патриарх Варфоломей, «публично одобривший уголовное преследование и аресты» иерархов и священнослужителей УПЦ «открыто поддержал действия государственной власти» Украины, цель которых — «распятие и уничтожение канонической церкви».

«Константинопольский патриарх таким образом несет персональную ответственность за организацию преследований верующих Украинской православной церкви», — заключили в РПЦ.

20 августа Верховная рада Украины поддержала закон, предусматривающий запрет Русской православной церкви в стране. Он распространяется и на организации, связанные с РПЦ, то есть и на УПЦ. Закон вступит в силу через 30 дней после публикации, но общинам Украинской православной церкви дадут девять месяцев на то, чтобы «разорвать связи с РПЦ».

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал закон, объяснив его необходимость тем, что Москва «использует церковь для подавления независимости других государств, ограничения свободы граждан». Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в ответ заявила «об очередном витке гонений» на Украинскую православную церковь.