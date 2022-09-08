Сейм Латвии поддержал независимость Латвийской православной церкви от РПЦ

Соответствующее предложение 5 сентября внес президент Латвии Эгилс Левитс. До этого премьер-министр страны сообщала о планах перехода Виленско-Литовской епархии под эгиду Константинопольского патриархата

Фото: Britta Pedersen / dpa / Global Look Press

Сейм Латвии в срочном порядке поддержал поданный президентом страны Эгилсом Левитсом законопроект о независимости Латвийской православной церкви (ЛПЦ) от Русской православной церкви Московского патриархата (РПЦ МП), сообщает Baltnews.

Поправки к закону о православной церкви были утверждены депутатами сразу после рассмотрения парламентской комиссией по правам человека и общественным делам. Председатель комиссии Артус Кайминьш заявил, что принятие поправок «пойдет на пользу православным верующим, всему обществу и национальной безопасности».

Латвийская православная церковь — самоуправляемая церковь в составе Московского патриархата. В Латвии у нее 118 приходов, в большинстве богослужения ведутся на латышском языке. После начала спецоперации на Украине митрополит ЛПЦ Александр (Кудряшов) осудил действия Москвы

5 сентября 2022 года президент Латвии Эгилс Левитс заявил о намерении внести поправки в закон о православной церкви, гарантирующие полную независимость ЛПЦ от Московского патриархата и фактически объявляющие ее автокефальный статус. До этого премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сообщала о планах перехода Виленско-Литовской епархии под эгиду Константинопольского патриархата.

В ответ на планы действия Литвы в РПЦ напомнили, что независимость Латвийской православной церкви может предоставить только Русская православная церковь, являющаяся для нее церковью-матерью, а вмешательство государства в эти вопросы там назвали антиконституционными.

Автокефалия — статус независимости поместной церкви от других поместных церквей. Ее может запросить любая поместная церковь, которая готова обеспечить самоуправление. Автокефальные церкви имеют права на свои законы, касающиеся административной части и иерархического положения; канонизацию святых по собственному усмотрению; самостоятельное ведение суда; созыв поместных церквей и инициирование созыва автокефальных церквей.

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В 2018 году под эгиду Констатинопольского патриархата перешла Православная церковь Украины (ПЦУ). Патриарх Константинопольский Варфоломей даровал ей томос (указ) о получении автокефалии. РПЦ не признала решения Константинопольского патриархата, разорвав с ним евхаристическое общение.

В конце мая участники собора Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) также объявили о ее «полной самостоятельности и независимости». Они осудили военные действия на Украине и выразили несогласие с позицией патриарха Кирилла. Позднее патриарх Кирилл заявил, что в России с пониманием относятся к решению УПЦ, но в то же время надеются, что «никакие временные, внешние средостения никогда не разрушали духовное единство» верующих.