Правительство Эстонии одобрило законопроект о разрыве связей с РПЦ

Собор Александра Невского в Таллине, Эстония (Фото: yegorovnick / Shutterstock)

Правительство Эстонии утвердило законопроект, предусматривающий, что действующие в стране религиозные объединения не могут быть связаны с зарубежным руководящим органом, представляющим угрозу для безопасности государства. Об этом заявил министр внутренних дел Лаури Ляэнеметсом на пресс-конференции по итогам заседания кабмина, передает ERR.

По его словам, такие поправки необходимы потому, что «подчиняющаяся Московскому патриархату православная церковь является для России и Кремля самым важным инструментом их влияния в Эстонии».

Если парламент республики одобрит законопроект, местная православная церковь должна будет изменить свой устав, полностью выйдя из подчинения Русской православной церкви (РПЦ), отметил Ляэнеметс.

Ранее в РПЦ заявили, что предложение эстонского МВД признать церковь террористической организацией возвращает Эстонию в «темные времена» религиозных войн. Там назвали инициативу Таллина «театром абсурда».

В Эстонской православной церкви настаивают на отсутствии прямого подчинения по отношению к РПЦ и подчеркивают, что не несут ответственность за заявления из Москвы по поводу конфликта на Украине.