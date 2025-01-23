Правительство Эстонии одобрило законопроект о разрыве связей с РПЦ
Правительство Эстонии утвердило законопроект, предусматривающий, что действующие в стране религиозные объединения не могут быть связаны с зарубежным руководящим органом, представляющим угрозу для безопасности государства. Об этом заявил министр внутренних дел Лаури Ляэнеметсом на пресс-конференции по итогам заседания кабмина, передает ERR.
По его словам, такие поправки необходимы потому, что «подчиняющаяся Московскому патриархату православная церковь является для России и Кремля самым важным инструментом их влияния в Эстонии».
Если парламент республики одобрит законопроект, местная православная церковь должна будет изменить свой устав, полностью выйдя из подчинения Русской православной церкви (РПЦ), отметил Ляэнеметс.
Ранее в РПЦ заявили, что предложение эстонского МВД признать церковь террористической организацией возвращает Эстонию в «темные времена» религиозных войн. Там назвали инициативу Таллина «театром абсурда».
В Эстонской православной церкви настаивают на отсутствии прямого подчинения по отношению к РПЦ и подчеркивают, что не несут ответственность за заявления из Москвы по поводу конфликта на Украине.
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