 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Правительство Эстонии одобрило законопроект о разрыве связей с РПЦ

Сюжет
Военная операция на Украине
Собор Александра Невского в Таллине, Эстония
Собор Александра Невского в Таллине, Эстония (Фото: yegorovnick / Shutterstock)

Правительство Эстонии утвердило законопроект, предусматривающий, что действующие в стране религиозные объединения не могут быть связаны с зарубежным руководящим органом, представляющим угрозу для безопасности государства. Об этом заявил министр внутренних дел Лаури Ляэнеметсом на пресс-конференции по итогам заседания кабмина, передает ERR.

По его словам, такие поправки необходимы потому, что «подчиняющаяся Московскому патриархату православная церковь является для России и Кремля самым важным инструментом их влияния в Эстонии».

Если парламент республики одобрит законопроект, местная православная церковь должна будет изменить свой устав, полностью выйдя из подчинения Русской православной церкви (РПЦ), отметил Ляэнеметс.

РПЦ вспомнила о Варфоломеевской ночи из-за предложения Эстонии
Политика
Владимир Легойда

Ранее в РПЦ заявили, что предложение эстонского МВД признать церковь террористической организацией возвращает Эстонию в «темные времена» религиозных войн. Там назвали инициативу Таллина «театром абсурда».

В Эстонской православной церкви настаивают на отсутствии прямого подчинения по отношению к РПЦ и подчеркивают, что не несут ответственность за заявления из Москвы по поводу конфликта на Украине.

Читайте РБК в Telegram.

Российского актера впервые после распада СССР номинировали на «Оскар»

В прокат выйдет отреставрированный фильм «Москва слезам не верит»

Депутата Госдумы приговорили к 18 годам за тройное убийство

Ferrari Дональда Трампа выставили на аукцион

ЦБ объяснил, почему инфляция за год разогналась выше прогноза

Сколько россияне тратили в 2024 году

Каких иномарок больше всего на дорогах России

Сбербанк дал прогноз о количестве IPO в России в 2025 году

Во Франции число банкротств виноделен выросло в полтора раза

Белорусская теннисистка в третий раз подряд вышла в финал Australian Open

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Эстония Россия РПЦ
Материалы по теме
РПЦ вспомнила о Варфоломеевской ночи из-за предложения Эстонии
Политика
В РПЦ отреагировали на слова протоиерея о наказании HIMARS за разврат
Общество
Синод РПЦ назвал причины отставки митрополита Илариона
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 24 января
EUR ЦБ: 103,66 (+0,42) Инвестиции, 18:02 Курс доллара на 24 января
USD ЦБ: 99,1 (+0,82) Инвестиции, 18:02
«Ъ» узнал о задержании прокурора из-за побегов из зоны военной операцииПолитика, 20:29
Черчесов оценил отношение иностранцев к российскому футболуСпорт, 20:22
Трамп вновь заявил о желании встретиться с ПутинымПолитика, 20:19
Майкл Блумберг профинансирует климатический орган ООН после выхода СШАОбщество, 20:15
Цены на нефть упали после заявлений Дональда Трампа в ДавосеИнвестиции, 20:03
Трамп рассказал, что обсудил с Си Цзиньпином работу над миром на УкраинеПолитика, 20:03
В Индии зафиксировали бум потребления виски среди женщинВино, 20:01
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Трамп лишил охраны экс-госсекретаря Помпео и бывшего советника ХукаПолитика, 19:58
Посольство России сочло несостоятельными слова Лондона об угрозах кабелямПолитика, 19:49
Австрийского магната Рене Бенко обвинили в мошенничествеОбщество, 19:38
Почему Латинская Америка оказалась в фокусе внешней политики ТрампаПолитика, 19:36
Трамп попросит снизить цены на нефть для примирения на УкраинеПолитика, 19:35
Медведев посетил атакованный ракетами и дронами брянский химзаводПолитика, 19:33
Пропустивший месяц из-за травмы Капризов вернулся в состав «Миннесоты»Спорт, 19:32