Рада приняла закон, позволяющий запретить УПЦ за связь с Россией

Общинам Украинской православной церкви дадут девять месяцев, чтобы разорвать связи с РПЦ. Москва считает закон очередным «витком гонения» на Церковь

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Верховная рада приняла закон о запрете деятельности на Украине религиозных организаций, связанных с Россией, сообщил народный депутат Ярослав Железняк. Закон прежде всего затрагивает Украинскую православную церковь Московского патриархата.

Закон вступит в силу спустя 30 дней после публикации, но общинам УПЦ МП дадут девять месяцев на то, чтобы «разорвать связи с РПЦ».

Закон поддержали 265 депутатов (всего в Раде 450 мест).

На Украине с 1990-х действовало несколько православных церквей. Две из них — УПЦ Киевского патриархата и Украинская автокефальная православная церковь — в 2018 году объединились в Православную церковь Украины (ПЦУ). РПЦ считает эту церковь раскольнической.

Украинская православная церковь Московского патриархата в мае 2022 года, после начала военной операции, провела Собор, по результатам которого заявила о своей самостоятельности от РПЦ.

Законопроект, который сегодня рассмотрела Рада, поддержал президент Украины Владимир Зеленский. Он объяснил его необходимость тем, что Москва «использует церковь для подавления независимости других государств, ограничения свобод граждан».

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в ответ заявила «об очередном витке гонений» на Украинскую православную церковь (УПЦ). По ее словам, украинское руководство делает все, чтобы запретить УПЦ и «в дальнейшем попросту ликвидировать».

«Призываем здравые силы международного сообщества и профильные институты осудить кощунственную войну режима Зеленского с Украинской православной церковью», — отреагировала Захарова.