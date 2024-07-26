Советник патриарха Балашов: монастырь на Афоне могут взять силой с помощью США

В РПЦ обвинили патриарха Варфоломея в планах захватить монастырь на Афоне

Патриарх Варфоломей (Фото: Chris McGrath / Getty Images)

Патриарх Константинопольский Варфоломей может использовать свои связи в Госдепартаменте США, чтобы силой взять под контроль монастырь Эсфигмен на священной горе Афон, заявил «РИА Новости» советник патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов.

Ранее в разговоре с агентством богослов, греческий журналист Александрос Стефанопулос рассказал, что на Афоне ввели полицейские силы с целью выселить «старое братство» из монастыря Эсфигмен, которое, как сказал Стефанопулос, константинопольская патриархия считает «мятежным». Игумен Мефодий призвал не допустить захват монастыря, отметив, что монахи будут защищать обитель.

«Решать религиозные споры посредством насильственного изгнания — обычная практика Константинопольского патриарха Варфоломея, который, несомненно, стоит за действиями греческой полиции», — считает Балашов. «Патриарх Варфоломей будет добиваться результативных действий греческих властей, используя в качестве рычага американскую дипломатию», — уверен советник патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов.

Протоиерей напомнил, что Эсфигмен уже пытались «зачистить» 21 год назад, взяв монастырь в кольцо блокады, что привело к жертвам среди братии.

Спор между монахами Эсфигмена и патриархом Константинопольским Варфоломеем I длится долгие годы. Противостояние началось в 1965 году после встречи Константинопольского патриарха Афинагора с папой римским Павлом VI. Тогда началось сотрудничество с представителями католической веры, которое эсфигмениты восприняли как отступничество патриарха от православия. С 1974 года монахи держат поднятым флаг над монастырем с надписью «Православие или смерть!». Эсфигмен — один из старейших храмов на Афоне. Его основали в V веке, он обладает обширной библиотекой, множеством мощей и реликвий.

В 2013 году спецназ пошел на штурм мятежного монастыря. Тогда, согласно решению суда, около 20 монахов «старого братства» должны были покинуть обитель, освободив его для монахов «нового братства» — группы духовников, созданной в 2005 году. В результате потасовки один монах получил ранения. Защитники монастыря закидали полицейских заранее подготовленными «коктейлями Молотова», в связи с чем штурм не увенчался успехом.