Константинопольский патриарх допустил создание новой церкви в Литве

В прошлом году несколько священников в Литве заявили о желании перейти в Константинопольский патриархат. Их поддержала премьер Ингрида Шимоните. В православной церкви Московского патриархата сочли их действия угрозой для общества

Патриарх Константинопольский Варфоломей (Фото: Burak Kara / Getty Images)

Патриарх Константинопольский Варфоломей во время визита в Литву заговорил о возможности создать в стране новую православную церковь, которая будет подчиняться Вселенскому патриархату, передает телеканал LRT.

Глава Константинопольской православной церкви сделал такое заявление после встречи с премьер-министром Литвы Ингридой Шимоните и подписания соглашения о сотрудничестве с литовским правительством. «Сегодня перед нами открывается новая перспектива и возможность совместно добиваться создания экзархата Вселенского патриархата в Литве», — сказал архиепископ Константинополя.

РБК обратился за комментарием в Синодальный отдел по взаимоотношениям с обществом и СМИ Московского патриархата (РПЦ МП).

Летом 2022 года глава РПЦ МП в Литве, митрополит Виленский и Литовский Иннокентий (Валерий Васильев) лишил сана нескольких священников, в том числе Георгия (Гинтараса) Сунгайлу, сообщило издание 15min.lt. Церковный суд обвинил последнего в попрании священных обетов, непослушании правящему архиерею, сговоре против своего епископа, организации перехода под другую церковную юрисдикцию и кампании по дискредитации РПЦ и собратьев-священников.

Константинопольский синод позже восстановил священников в сане и заявил, что причины их наказания «вытекают вовсе не из церковных критериев», а связаны с их позицией по поводу конфликта на Украине, передал LRT. Литовская епархия РПЦ сообщила, что не признает решение Вселенского патриархата.

Священники, о которых идет речь, включая Сунгайлу, рассчитывают, что Константинопольский патриархат сформирует в Литве постоянную церковную структуру, которая будет ему подчиняться. Сунгайлу пояснил LRT, что решение об этом остается за патриархом Варфоломеем. «Мы просто тоже ждем, что скажет Его Святейшество. Но самое главное, что он нам дал, — это возможность вместе молиться и совершать Евхаристию», — отметил он.

Еще в прошлом году желание части местного православного клира отделиться от Московского патриархата поддержала премьер-министр Литвы Игрида Шимоните, сообщило LRT. Об этом она сообщила в письме Константинопольскому патриарху.

После этого к Шимоните обратился митрополит Виленский и Литовский Иннокентий и отметил, что неправильно обсуждать этот вопрос без его участия. «Согласитесь со мной, уважаемый премьер-министр, мы имеем право знать об этом, потому что за нами стоят тысячи и тысячи людей, которые живут в Литве и считают себя православными», — сказал он.

Иннокентий также выразил мнение, что большинство православных в Литве не думает о смене церковной юрисдикции, а духовенство, заявившее о желании перейти под эгиду Константинопольского патриархата, пошло по пути раскола и создало угрозу стабильности литовского общества.

Православные — вторая по численности религиозная конфессия в Литве после католиков. В 2018 году Митрополит Виленский и Литовский Иннокентий оценил долю исповедующих православие в стране в 4,5% от 2,8 млн человек.