РПЦ вспомнила о Варфоломеевской ночи из-за предложения Эстонии

МИД Эстонии предложил признать РПЦ террористами. РПЦ увидело в этом признаки «охоты на ведьм». Претензии возникли после того, как РПЦ приняла документ с критикой «впавшего в сатанизм Запада» и призывом против западных ценностей

Владимир Легойда (Фото: Олег Варов / ТАСС)

Предложение эстонского МИДа признать РПЦ террористической организацией возвращает Эстонию в «темные времена» религиозных войн, Варфоломеевской ночи и охоты на ведьм, заявил председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.



«Любому здравомыслящему человеку очевидно, что Московский Патриархат не занимается террористической деятельностью, а на территории Эстонии действует Эстонская Православная Церковь, которая, имея духовную связь с верующими в России, безусловно является законопослушной организацией», — написал он.

Легойда назвал инициативу Таллина «театром абсурда», а меры против РПЦ, по его мнению, «стали каким-то подобием ментального наркотика, который пытаются скормить эстонскому избирателю, чтобы он забыл о реальных проблемах». Он напомнил, что Церковь и вера в трудные времена обязана наводить мосты между странами, но не вина Церкви, что политики уничтожают эти мосты.

Инициатива МИД Эстонии связана со стремлением разорвать связи между РПЦ и Эстонской православной церковью Московского патриархата (ЭПЦ МП). На новый уровень ситуацию вывело принятое недавно собором РПЦ заявление против западных ценностей.

Речь идет о документе, который утвердил в марте Всемирный русский народный собор (ВРНС) под председательством патриарха Кирилла. В нем говорилось, что после завершения военной операции «вся территория современной Украины должна войти в зону исключительного влияния России». Действия России на Украине названы «Священной войной», а российский народ — защищающим мир от победы «впавшего в сатанизм Запада». РПЦ призвало к критическому пересмотру западных научных теорий в социальных и гуманитарных науках. После принятия документа в Эстонской православной церкви заверили, что руководствоваться выводами совета им не нужно.

«Если провести параллель, исламские террористы тоже говорят, что ведут священную войну против западного мира и западных ценностей. Сегодня патриарх и патриархат, действующие в Москве, ничем не отличаются от исламских террористов», — пояснил министр Лаури Ляэнеметс. По его мнению, подчинение Эстонской православной церкви Москве представляет угрозу безопасности.

«Это не повлияет на прихожан, это не означает, что храмы будут закрыты, но это означает, что связи с Москвой будут разорваны», — заверил Ляэнеметс.

В Эстонской православной церкви настаивают на отсутствии прямого подчинения по отношению к РПЦ и подчеркивают, что не несут ответственность за заявления из Москвы по поводу конфликта с Украиной.

Предложение Таллина раскритиковала представитель российского МИДа Мария Захарова. Она увидела в этом «признаки душевного нездоровья». «Но и с логикой беда: с кем же тогда, по его мнению, будет общаться папа римский — с террористами?» — сказала она.