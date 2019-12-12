Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика шерингаPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Почитай старших
Экономика шеринга
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 13 декабря
USD ЦБ: 63,23 (-0,34) Quote, 12 дек, 13:21
Курс евро на 13 декабря
EUR ЦБ: 70,43 (-0,03) Quote, 12 дек, 13:21
Зеленский заявил о необходимости изменить минские соглашения Политика, 00:25 Появилось видео пожара на «Адмирале Кузнецове» с квадрокоптера Общество, 00:18 Зеленский ответил шуткой на фразу Путина «а у нас в квартире газ» Политика, 00:11 «Коммерсантъ» узнал о пожаре на «Адмирале Кузнецове» из-за кучи мусора Общество, 12 дек, 23:57 В Минобороны сообщили о подготовке террористами провокации в Идлибе Политика, 12 дек, 23:50 Юй Мань — о российской истории бренда Xiaomi РБК и Xiaomi, 12 дек, 23:46 Суд в Британии завершил слушания по долгу Украины перед Россией Общество, 12 дек, 23:37 Полиция заявила о поиске «сакральной жертвы» фигурантами дела Шеремета Общество, 12 дек, 23:33 Сенат США принял резолюцию о признании геноцида армян Политика, 12 дек, 23:22 Почему два губернатора проблемных регионов уволились в один день Политика, 12 дек, 23:19 «Краснодар» разгромно проиграл «Хетафе» и вылетел из Лиги Европы Спорт, 12 дек, 23:10 Пленник пледа или диванный эксперт: чем заняться на Новый год. Тест РБК и Huawei, 12 дек, 23:10 В Ханты-Мансийске более 60 детсадовцев заболели острой кишечной инфекцией Общество, 12 дек, 23:08 Фельдмаршал Хафтар объявил о начале «решающей битвы» за Триполи Политика, 12 дек, 23:00
Отставки губернаторов ,  
0 
Почему два губернатора проблемных регионов уволились в один день Им на смену придут главный пожарный МЧС и сенатор из «школы губернаторов»
Первыми губернаторами-отставниками после выборов в сентябре стали главы Иркутской области и Еврейской АО: коммунист Левченко не смог отстоять пост на фоне критики из центра, Левенталя подвели экономические проблемы региона
Сергей Левченко (Фото: Михаил Климентьев / ТАСС)

Президент Владимир Путин принял отставки «по собственному желанию» губернатора Иркутской области Сергея Левченко и главы Еврейской автономной области Александра Левинталя. Врио руководителя Иркутской области стал замглавы МЧС, главный госинспектор России по пожарному надзору Игорь Кобзев, летом возглавлявший операцию по тушению пожаров в Сибири. А Еврейскую АО возглавил сенатор от региона Ростислав Гольдштейн.

Обе отставки не стали неожиданностью — в начале осени РБК писал, что в Кремле недовольны главами этих регионов и готовят их уход. Оба губернатора, согласно проводимым для Кремля закрытым социологическим исследованиям, входили в пятерку аутсайдеров по уровню доверия жителей своих регионов.

Как отставляли «красного» губернатора

Руководство КПРФ до последнего пыталось договориться с Кремлем о сохранении поста за Левченко до выборов, рассказали РБК два источника, близких к региональным властям. Но за несколько дней до ухода губернатору-коммунисту был предложен выбор: отставка по собственному желанию или увольнение в связи с недоверием президента, говорят они. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг информацию о встрече Путина с главой КПРФ Геннадием Зюгановым и об обсуждении ситуации с иркутским губернатором.

Политика
Сергей Левченко ушел в отставку с поста иркутского губернатора

Руководитель пресс-службы КПРФ Александр Ющенко заявил РБК, что, так как на Левченко в последнее время оказывается «мощное давление со стороны СМИ», штаб протестных действий Компартии принял решение провести 14 декабря общероссийскую акцию в поддержку представителей партии на руководящих постах.

В ноябре фракция КПРФ в Госдуме подписала обращение к Путину с призывом не увольнять Сергея Левченко и оставить его на посту до выборов губернатора Иркутской области в 2020 году. После его отставки у КПРФ остались всего два губернатора — меньше, чем у ЛДПР (три), — глава Орловской области Андрей Клычков и глава Хакасии Валентин Коновалов.

Сергей Левченко с 1993 года был первым секретарем иркутского обкома КПРФ, а в 1999 году стал депутатом Госдумы по списку коммунистов. На выборах губернатора в 2015 году он получил 56,39% голосов избирателей, обойдя во втором туре кандидата от «Единой России».

В 2019 году работа Левченко на посту губернатора подверглась критике из-за того, как в регионе проводилась ликвидация последствий сильнейшего за последние годы паводка, в результате которого пострадали 38 тыс. человек. Путин неоднократно критиковал власти Иркутской области за неэффективную борьбу с последствиями наводнения. На совещании в аэропорту Братска Путин заявил о том, что чиновники неэффективно оказывают помощь пострадавшим людям. «К сожалению, есть случаи, когда гуманитарная помощь просто разбрасывается. В воду. Это вот так организована работа на местах? Это такая благодарность людям за то, что они позаботились о пострадавших?» — говорил он.

Политика
Левченко — РБК: Утонувшая гуманитарная помощь — это «трудности перевода»

Уголовные дела вокруг Левченко

За последние несколько лет было возбуждено несколько уголовных дел, связанных с окружением и семьей губернатора Иркутской области. Одно из самых громких касалось незаконной охоты на медведя, в которой подозревали главу региона.

В 2019 году следователи возбудили дело по факту хищения 1,9 млн руб. при организации концерта губернаторского симфонического оркестра в зале Музикферайна в Вене. По версии следствия, вырученные в результате продажи билетов средства были похищены с использованием документов с признаками подделки.

Летом сотрудники ФСБ задержали министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверду. Ему и нескольким другим региональным чиновникам было предъявлено обвинение в масштабной вырубке леса в государственном природном заказнике «Туколонь».

Еще одно уголовное дело было возбуждено против директора компании «Звезда» Олега Хамуляка, обвиняемого в хищении 185 млн руб. у Фонда капитального ремонта многоквартирных домов в Иркутской области. Следствие представило документы, по которым Хамуляк имеет связи с Левченко и его сыном. В ноябре суд отправил Хамуляка в СИЗО на два месяца.

Потеряли ли коммунисты Иркутскую область

Левченко до отставки заявлял о планах пойти на второй срок в 2020 году. Но по закону «Об основных гарантиях избирательных прав» ушедший по собственному желанию в отставку губернатор не имеет права участвовать в следующих выборах в этом регионе.

Губернатор покинул пост в результате прямого давления Кремля на руководство КПРФ, уверен политолог Александр Пожалов. «У Кремля, видимо, не нашлось неопровержимых аргументов для избирателей, чтобы провести отставку «по утрате доверия», — пояснил он РБК. Факт досрочной отставки вместо сценария «победить коммуниста Левченко на выборах» показывает, что в Кремле, видимо, были не уверены в выигрыше у него в электоральном поле». В то же время, по данным закрытых социологических опросов, рейтинги Левченко резко упали после наводнения.

Биография нового врио главы региона не связана с регионом, вряд ли он известен региональным элитам, он не является публичным политиком, напомнил эксперт. Для кампании в Иркутской области нужен сильный кандидат — публичный политик, уверен он. Поэтому не факт, что именно Кобзев пойдет на выборы, говорит Пожалов. «Не исключено, что новому врио будет предназначена роль начать наводить порядок в регионе и в лесной отрасли, а решение о том, кто пойдет на выборы, будет приниматься только к концу весны», — предположил эксперт.

Политолог Ростислав Туровский уверен, что врио Иркутской области будет участвовать в выборах. «У него хорошая биография спасателя, напоминающая биографию министра обороны Сергея Шойгу в былые годы, — сказал он. — Его образ будет востребован, учитывая проблемы с наводнениями и пожарами [в Иркутской области]», — уверен он в успехе Кобзева.

Кто возглавил Иркутскую область

Игорь Кобзев родился в Воронеже, ему 53 года. Он окончил Академию государственной противопожарной службы МЧС и проходил службу в одном из спасательных центров ведомства. Работал помощником начальника Главного управления по организации службы безопасности военной и внутренней службы, начальником управления кадров, был первым замначальника ГУ МЧС по Воронежской области, затем возглавил региональное управление.

С 2017 года Кобзев работал директором департамента кадровой политики МЧС, с 2018 года стал и.о. замминистра, а в мае текущего года был утвержден в должности замминистра России — главы Госпожнадзора. Кобзев участвовал в ликвидации крупных происшествий и катаклизмов, в том числе руководил операциями по приему беженцев с Украины в Воронежской области, ликвидацией последствий взрывов бытового газа в жилых домах в Рязани, Ярославле, Иваново и Подмосковье, участвовал в мероприятиях по предупреждению ЧС при проведении чемпионата мира по футболу 2018 года.

Фотогалерея 
Наводнение в Иркутской области. Фоторепортаж

Почему ушел Левинталь

Еврейская АО — депрессивный регион, и у Левинталя был один из самых низких рейтингов среди губернаторов. «Его шансы на переизбрание наряду с шансами архангельского главы Игоря Орлова рассматривались как самые низкие, — рассуждает политолог Александр Пожалов. — Сенатор Гольдштейн изначально рассматривался как основной кандидат на его место». Назначение было ожидаемым и обсуждалось в течение нескольких месяцев, рассказал РБК источник, близкий к сенатору.

До назначения в Совфед Гольдштейн был депутатом двух созывов Госдумы. Там он стал рекордсменом по числу зарегистрированных автомобилей: их у депутата и его супруги оказалось 40. До того как стать парламентарием, Гольдштейн был крупным бизнесменом и курировал дальневосточный межрегиональный координационный совет «Единой России». Источник РБК, близкий к властям региона, назвал его фигурой с давней федеральной политической поддержкой и большим влиянием в регионе.

Политика
Трутнев обозначил цели по развитию ЕАО для нового главы региона

«Ростислав [Гольдштейн] — очень опытный человек, он давно представляет Еврейскую область в Совете Федерации, — прокомментировал назначение курирующий Дальний Восток вице-премьер Юрий Трутнев. — Еще могу сказать, что он умеет добиваться успеха». Трутнев отметил, что сейчас ЕАО по уровню качества жизни и ряду показателей социального развития находится внизу рейтинга регионов Дальневосточного округа «и не только». «Мы с Ростиславом будем стараться вместе сделать так, чтобы там произошел перелом к лучшему», — добавил Трутнев. Для этого, по его словам, прежде всего надо сбалансировать бюджет области, «покончить с дефицитом топлива» и проблемами с выплатой заработных плат, так как избранный новый глава региона «должен начать работу без долгов предыдущего». «Также необходимо улучшать социальную инфраструктуру (состояние школ и больниц там плохое) и, наконец, использовать уже существующие меры поддержки экономики и придумать новые», — заключил Трутнев.

В начале декабря премьер-министр Дмитрий Медведев назвал критической ситуацию с мусорной реформой в ряде регионов, в том числе в ЕАО, и потребовал объяснений от властей субъектов Федерации.

Кто возглавил ЕАО

50-летний Гольдштейн — уроженец Тверской области. Работал слесарем на сахалинской электростанции, затем был монтажником Южно-Сахалинского монтажного управления треста «Дальэнергомонтаж» и водителем. В 2000-х возглавил торговый дом «Гольдштейн». В 2003 году был избран депутатом Госсовета Коми, возглавлял в нем комитет по социальной политике, затем стал зампредседателя Госсовета.

В 2018 году семья Гольдштейна задекларировала 38 автомобилей, большая часть из них — грузовые. Почти все они записаны на жену, самому сенатору принадлежат только Mercedes Benz и снегоболотоход.

В 2019 году Гольдштейн прошел обучение в «школе губернаторов» — программе президентского резерва, выпускники которой возглавили уже более десятка регионов и два федеральных министерства.

Автор: Евгения Кузнецова
При участии: Людмила Подобедова
Теги: Иркутская область, мчс, Сергей Левченко, Еврейская автономная область, ЕАО
Материалы по теме
Путин назначил замминистра по ЧС главой Иркутской области
Политика
Губернатор Левченко записал видео с объяснением повышения своего оклада
Политика
Левченко — РБК: Утонувшая гуманитарная помощь — это «трудности перевода»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter