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ВСУ снова атаковали электроподстанцию в Курской области

Губернатор сообщил об атаке ВСУ на подстанцию Глушковской РЭС в Курской области
Часть домов в нескольких районах оказалась обесточена. Губернатор Курской области Роман Старовойт пообещал восстановить их электроснабжение в ближайшее время
Роман Старовойт
Роман Старовойт (Фото: gubernator_46 / Telegram)

ВСУ с помощью дрона сбросили самодельное взрывное устройство на подстанцию Глушковской РЭС, сообщил в своем «Телеграме» губернатор Курской области Роман Старовойт.

«Пострадавших нет, однако есть незначительные повреждения оборудования», — написал он.

В некоторых поселках часть домов оказалась обесточена. Глава области пообещал восстановить их электроснабжение в ближайшее время.

Об аналогичной атаке ВСУ на подстанцию Глушковской РЭС Старовойт заявлял 8 ноября. После сброса взрывного устройства никто не пострадал, а на подачу электроэнергии произошедшее никак не повлияло, указывал губернатор.

Курская область регулярно подвергается атакам со стороны Украины. 9 ноября Старовойт сообщал об обстреле села Гуево в Суджанском районе, где упало не менее шести снарядов. Оказались повреждены балконы в двухэтажном доме, выбиты стекла в частном доме разрушен сарай и забор, писал губернатор.

4 ноября обстрелу подверглись сразу два поселка – Теткино и Гордеевка. 2 ноября при артиллерийском обстреле села Гуево пять человек пострадали, в том числе трое детей.

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В Курской области действует «желтый» уровень террористической опасности, а с середины октября – режим «среднего уровня реагирования». Последний был введен президентом России Владимиром Путиным и предусматривает усиление охраны общественного порядка, особый режим работы объектов транспорта, энергетики и связи, ограничение свободы передвижения и другие меры.

В Курской области решили усилить контроль на основных магистралях и пропускной режим на въезд и выезд в городе Курчатов, где находится Курская АЭС. Кроме того, в октябре в области возвели две усиленных линии обороны.

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Военная операция на Украине Роман Старовойт Курская область подстанция
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