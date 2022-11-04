Старовойт сообщил об обстреле поселков Теткино и Гордеевка в Курской области

Губернатор Курской области сообщил об обстреле двух поселков

Фото: gubernator_46 / Telegram

Украинские военные обстреляли поселок Теткино и село Гордеевка в Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в телеграм-канале.

«Два прилета зафиксировано в Теткино Глушковского района, здесь на улице Комсомольская осколками посечен фасад и окна жилого дома, а также крыша сарая в соседнем домовладении», — написал Старовойт.

В селе Гордеевка Кореневского района зафиксировали пять прилетов, пострадавших и повреждений нет, добавил глава региона.

Оба населенных пункта находятся у границы с Сумской областью Украины.

В середине октября Старовойт рассказывал, что в районе населенных пунктов Теткино и Гордеевка, которые регулярно обстреливаются со стороны Украины, появились российские военные. Они ведут «ответный огонь по выявленным позициям» ВСУ, отмечал он.

Накануне Теткино, а также поселок Краснооктябрьский Глушковского района вновь попали под обстрел ВСУ. По словам губернатора региона, среди населения пострадавших нет, повреждений также не зафиксировано.

В Курской области действует желтый (высокий) уровень террористической опасности, ранее его продлили до 21 ноября.