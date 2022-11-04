Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 ноября
EUR ЦБ: 60,61 (-0,31) Инвестиции, 03 ноя, 16:24
Курс доллара на 4 ноября
USD ЦБ: 62,1 (+0,48) Инвестиции, 03 ноя, 16:24
Путин заявил, что Запад очень умело подносил фитиль к распаду России Политика, 17:02
Организаторы ответили властям на закрытие биеннале современного искусства Общество, 16:58
Губернатор Курской области сообщил об обстреле двух поселков Политика, 16:48
Чемпион WBA Бивол перевесил непобежденного соперника перед титульным боем Спорт, 16:39
Встреча Путина с российскими историками. Прямая трансляция Политика, 16:36
Российский авторынок в 2022 году: чего ждать покупателям и дилерам РБК и Авто.ру, 16:32
Ученица Плющенко выиграла второй подряд этап Гран-при Спорт, 16:28
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Путин приравнял добровольцев к военнослужащим со всеми льготами Политика, 16:22
Как выглядят протесты в Бразилии после проигрыша Болсонару. Видео Политика, 16:15
Путин заявил, что в Европе украинцы просят скидки, а в России — работу Политика, 16:14
«Спартак» потерпел четвертое поражение подряд в КХЛ Спорт, 15:52
Как подготовить машину к холодному сезону: семь полезных лайфхаков РБК и Nokian Tyres, 15:46
КХЛ оштрафовала тренера «Сибири» за неприличный жест во время матча Спорт, 15:37
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 15:33
Военная операция на Украине ,  
0 

Губернатор Курской области сообщил об обстреле двух поселков

Старовойт сообщил об обстреле поселков Теткино и Гордеевка в Курской области
Фото: gubernator_46 / Telegram
Фото: gubernator_46 / Telegram

Украинские военные обстреляли поселок Теткино и село Гордеевка в Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в телеграм-канале.

«Два прилета зафиксировано в Теткино Глушковского района, здесь на улице Комсомольская осколками посечен фасад и окна жилого дома, а также крыша сарая в соседнем домовладении», — написал Старовойт.

В селе Гордеевка Кореневского района зафиксировали пять прилетов, пострадавших и повреждений нет, добавил глава региона.

Оба населенных пункта находятся у границы с Сумской областью Украины.

В середине октября Старовойт рассказывал, что в районе населенных пунктов Теткино и Гордеевка, которые регулярно обстреливаются со стороны Украины, появились российские военные. Они ведут «ответный огонь по выявленным позициям» ВСУ, отмечал он.

Накануне Теткино, а также поселок Краснооктябрьский Глушковского района вновь попали под обстрел ВСУ. По словам губернатора региона, среди населения пострадавших нет, повреждений также не зафиксировано.

Читайте на РБК Pro
Большие данные: какие нашумевшие прогнозы-2022 оказались ошибочными
Фото: Sean Gallup / Getty Images Почему доверительные отношения с детьми нужно создавать с младенчества
Фото: McDonald's «Меня вдохновляют Безос и Мандела»: CEO McDonald's — о менторах
Фото: Thomas Peter / Reuters Среди бизнесменов много людей с СДВГ. Как это может навредить бизнесу
Фото: Shutterstock Инфляция в Турции достигла 83%. Что будет с экономикой страны
Фото: Ethan Miller / Getty Images Как изучение иностранного языка меняет мозг ребенка
Интроверты: как перестать «ломать» себя и добиться успеха
Фото: Alessandro Garofalo / Reuters Четыре простых диеты, с помощью которых вы похудеете, даже не желая этого

В Курской области действует желтый (высокий) уровень террористической опасности, ранее его продлили до 21 ноября.

Теги
Курская область Роман Старовойт обстрел Военная операция на Украине
Материалы по теме
Курский губернатор сообщил об обстреле ВСУ двух поселков
Политика
В Курской области продлили режим террористической опасности
Политика
ВСУ атаковали дронами электроподстанцию в Курской области
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter