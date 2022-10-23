Роман Старовойт: в Курской области построили две линии укреплений

Курский губернатор сообщил о создании двух линий обороны

Губернатор Курской области отчитался о завершении строительства усиленных линий обороны. Работы проводились совместно Минобороны и пограничной службой Курской области

В Курской области завершилось строительство двух усиленных линий обороны. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

Курская область граничит с Сумской областью Украины.

Строительные работы велись совместно с Минобороны и пограничным управлением Курской области. Строительство третей линии обороны завершат 5 ноября.

«Мы готовы отразить любые посягательства на нашу территорию», — сказал Старовойт.

Защитные сооружения строят и в Белгородской области. Накануне губернатор региона Вячеслав Гадков опубликовал фотографии бетонных треугольников которые похожи на «зубы дракона», защитные сооружениями времен Великой Отечественной Войны, которые использовали как преграду на пути движения танковых колонн.

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В Курской области, наряду с Белгородской, Ростовской и Воронежской областью действует режим «среднего уровня реагирования». Такой же режим действует в Крыму, Севастополе и Краснодарском крае. Это предусматривает усиление охраны общественного порядка, особый режим работы гособъектов, объектов связи, транспорта и типографий, ограничения на въезд и выезд граждан, а также досмотры автотранспорта.

Накануне власти Курска и Белгорода продлили режим террористической опасности. Желтый, высокий уровень террористической угрозы действует в этих приграничных с Украиной регионах с весны. Его неоднократно продлевали.

Регионы регулярно подвергаются обстрелу со стороны Украины. Обстрелы начались после объявления Владимиром Путиным специальной военной операции. Как отмечал Старовойт, затраты из бюджетных и внебюджетных источников в Курской области на цели, связанные с военной операцией на Украине, превысили 1 млрд руб.