Путин ввел уровень «среднего реагирования» в 8 приграничных регионах

Данный режим предусматривает усиление охраны общественного порядка, особый режим работы гособъектов, объектов связи, транспорта и типографий, ограничения на въезд и выезд людей, а также досмотры автотранспорта

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Президент России Владимир Путин ввел на территории восьми российских регионов режим «среднего уровня реагирования». Об этом говорится в указе главы государства, опубликованном на сайте Кремля.

«Ввести на территориях Республики Крым, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и города Севастополя режим (средний уровень реагирования)», — говорится в документе.

Согласно указу, в этих регионах высшие должностные лица и органы исполнительной власти будут «осуществлять полномочия по проведению мобилизационных мероприятий в сфере экономики, в органах исполнительной власти этих субъектов <...> и органах местного самоуправления, отдельных мероприятий по территориальной обороне, мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Президент поручил региональным властям обеспечить: усиление охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, охраны военных, важных государственных и специальных объектов, объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды;

введение особого режима работы объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды;

временное отселение жителей в безопасные районы с обязательным предоставлением стационарных или временных жилых помещений;

введение и обеспечение особого режима въезда на территорию и выезда с нее, а также ограничение свободы передвижения по ней;

ограничение движения транспортных средств и осуществление их досмотра;

введение контроля за работой объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, за работой типографий, вычислительных центров и автоматизированных систем, использование их работы для нужд обороны.

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Также на местные власти возлагаются полномочия по реализации мер для «удовлетворения потребностей Вооруженных сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований, органов и нужд населения».

В указе говорится, что в других регионах Центрального и Южного федеральных округов вводится режим повышенной готовности, во время которого губернаторы будут:

проводить мероприятия по территориальной и гражданской обороне,

организовывать мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,

получать полномочия по реализации мер для удовлетворения потребностей Вооруженных сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований, органов и нужд населения.

Губернаторы этих регионов наделяются полномочиями по усилению охраны общественного порядка, охране военных, специальных и жизненно важных объектов, обеспечению функционирования транспорта, введению особого режима работы важных объектов и транспорта, ограничению передвижения транспортных средств и другими полномочиями.

Также Путин ввел военное положение в ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсонской области. Оно начнет действовать с полуночи 20 октября и вводится, поскольку «против территориальной целостности Российской Федерации применяется вооруженная сила», заявил президент на заседании Совбеза.

До включения в состав России в этих регионах действовал режим военного положения, и сейчас, по решению Путина, он будет «оформлен в рамках российского законодательства». В связи с этим глава государства подписал соответствующий указ.

С 11 апреля в Крыму, Брянской, Белгородской, Воронежской, Курской, Ростовской областях и части районов Краснодарского края был введен средний из трех существующих уровней террористической опасности — «желтый». Его несколько раз продляли. Также были ограничены полеты в 11 аэропортов городов юга России: Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Сейчас на азовско-черноморском побережье России остался только один работающий аэропорт — Сочи.