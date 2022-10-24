Курские власти усилили контроль на въезд в приграничные районы и Курчатов

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Конгресс ESG-(Р)Эволюция
Лента новостей
Курс евро на 25 октября
EUR ЦБ: 60,16 (+0,32) Инвестиции, 16:22
Курс доллара на 25 октября
USD ЦБ: 61,16 (-0,03) Инвестиции, 16:22
Российское подразделение Softline рассматривает возможность IPO Инвестиции, 17:42
Reuters узнал, что SAP задержится с уходом из России Бизнес, 17:36
Из финского «Голоса» исключили певицу с гражданством России и Финляндии Политика, 17:35
На фабрику IKEA в Ленинградской области пришли потенциальные покупатели Бизнес, 17:27
Военная операция на Украине. Главное Политика, 17:24
Мишустин уволил курировавшего безопасность Крымского моста замминистра Политика, 17:19
Герасимов обсудил с британским адмиралом вопрос «грязной бомбы» Киева Политика, 17:16
Как оставаться востребованным специалистом?
Осваивайте один полезный навык каждую неделю с Программой развития РБК Pro
Узнать подробнее
Чем виноваты пассажиры в «пьяном» ДТП Партнерский проект, 17:16
Как избавиться от 20 вредных привычек лидера: объясняет Маршалл Голдсмит Pro, 17:13
Медведев призвал «не надеяться» на то, что у России закончится вооружение Политика, 17:07
Путин дал российское гражданство бывшему вице-президенту Бурунди Политика, 16:59
Американских поставщиков Hyundai обвинили в использовании детского труда Авто, 16:57
Как бизнесу покупать электроэнергию у независимого поставщика РБК и РН-Энерго, 16:53
Акции «Норникеля» подорожали на фоне роста производства никеля и палладия Инвестиции, 16:52
Военная операция на Украине ,  
0 

Курские власти усилили контроль на въезд в приграничные районы и Курчатов

Старовойт: в Курской области усилили контроль на основных магистралях и въезде в Курчатов
В Курской области усилили контроль за въездом в приграничные районы и Курчатов, где находится АЭС. Старовойт сообщил о строительстве линий обороны. Власти поручили подготовить укрытия рядом с лечебными учреждениями и банками
Курская&nbsp;атомная электрическая&nbsp;станция&nbsp;в Курчатове
Курская атомная электрическая станция в Курчатове (Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости)

Власти Курской области приняли решение усилить контроль на основных магистралях, в том числе в приграничных районах, сообщил на оперативном совещании губернатор Роман Старовойт. Трансляция опубликована в соцсети «ВКонтакте».

Кроме того, заявил Старовойт, усилен контроль на въезд и выезд в город Курчатов, где находится Курская атомная электростанция. Ранее он анонсировал усиление там пропускного режима, а президент Владимир Путин в начале октября утверждал, что Украина совершила три теракта в отношении АЭС.

Курская АЭС расположена в 40 км от Курска. Она состоит из четырех энергоблоков, последний из которых был запущен в декабре 1985 года. Сейчас функционируют три энергоблока общей мощностью 3 тыс. МВт. По данным «Росэнергоатома», на Курскую АЭС приходится более 50% установленной мощности всех электростанций Черноземья, она обеспечивает энергией большинство промышленных предприятий региона.

«При этом никаких ограничений на въезд и выезд на территории региона не планируется», — заверил Старовойт.

Накануне губернатор сообщил, что в области совместно с Минобороны и пограничным управлением ФСБ построили две усиленные линии обороны, а третья появится до 5 ноября. 24 октября глава комитета региональной безопасности Курской области Михаил Горбунов поручил подготовить укрытия рядом с фельдшерско-акушерскими пунктами, банковскими и почтовыми отделениями. «Там нет подвалов, но должны быть укрытия. Это может быть обычный окоп, но обустроенный. На дно положить можно поддоны, обложить мешками с песком», — сказал он (цитата по Kursk City).

Курская область на юго-западе граничит с Сумской областью Украины. С начала российской военной операции местные власти, а также руководство других приграничных регионов не раз сообщали об обстрелах с украинской стороны, погибших и пострадавших. С весны там действует желтый, высокий уровень террористической угрозы. 19 октября президент России ввел в области и еще семи регионах режим «среднего уровня реагирования», который предусматривает усиление охраны общественного порядка, особый режим работы гособъектов, объектов связи, транспорта и типографий, ограничения на въезд и выезд граждан, а также досмотры автотранспорта.

Читайте на РБК Pro
Какие способы приготовления кофе самые опасные для здоровья
Четыре убеждения, из-за которых люди чувствуют себя одинокими
Глобализация — в прошлом. Что ждет мир дальше
Отчет Netflix впечатлил рынок. Что будет дальше с акциями компании
Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Роман Старовойт Курская область Курская АЭС
Материалы по теме
В Белгородской и Курской областях продлили желтый уровень опасности
Политика
Глава Курской области назвал сумму трат региона на спецоперацию
Политика
В Курской области усилят охрану объектов инфраструктуры и образования
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter