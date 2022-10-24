Курские власти усилили контроль на въезд в приграничные районы и Курчатов

Старовойт: в Курской области усилили контроль на основных магистралях и въезде в Курчатов

В Курской области усилили контроль за въездом в приграничные районы и Курчатов, где находится АЭС. Старовойт сообщил о строительстве линий обороны. Власти поручили подготовить укрытия рядом с лечебными учреждениями и банками

Курская атомная электрическая станция в Курчатове (Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости)

Власти Курской области приняли решение усилить контроль на основных магистралях, в том числе в приграничных районах, сообщил на оперативном совещании губернатор Роман Старовойт. Трансляция опубликована в соцсети «ВКонтакте».

Кроме того, заявил Старовойт, усилен контроль на въезд и выезд в город Курчатов, где находится Курская атомная электростанция. Ранее он анонсировал усиление там пропускного режима, а президент Владимир Путин в начале октября утверждал, что Украина совершила три теракта в отношении АЭС.

Курская АЭС расположена в 40 км от Курска. Она состоит из четырех энергоблоков, последний из которых был запущен в декабре 1985 года. Сейчас функционируют три энергоблока общей мощностью 3 тыс. МВт. По данным «Росэнергоатома», на Курскую АЭС приходится более 50% установленной мощности всех электростанций Черноземья, она обеспечивает энергией большинство промышленных предприятий региона.

«При этом никаких ограничений на въезд и выезд на территории региона не планируется», — заверил Старовойт.

Накануне губернатор сообщил, что в области совместно с Минобороны и пограничным управлением ФСБ построили две усиленные линии обороны, а третья появится до 5 ноября. 24 октября глава комитета региональной безопасности Курской области Михаил Горбунов поручил подготовить укрытия рядом с фельдшерско-акушерскими пунктами, банковскими и почтовыми отделениями. «Там нет подвалов, но должны быть укрытия. Это может быть обычный окоп, но обустроенный. На дно положить можно поддоны, обложить мешками с песком», — сказал он (цитата по Kursk City).

Курская область на юго-западе граничит с Сумской областью Украины. С начала российской военной операции местные власти, а также руководство других приграничных регионов не раз сообщали об обстрелах с украинской стороны, погибших и пострадавших. С весны там действует желтый, высокий уровень террористической угрозы. 19 октября президент России ввел в области и еще семи регионах режим «среднего уровня реагирования», который предусматривает усиление охраны общественного порядка, особый режим работы гособъектов, объектов связи, транспорта и типографий, ограничения на въезд и выезд граждан, а также досмотры автотранспорта.