Белгородский губернатор сообщил о шести селах без света после обстрела

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 ноября
EUR ЦБ: 61,24 (+0,42) Инвестиции, 09 ноя, 16:26
Курс доллара на 10 ноября
USD ЦБ: 61,06 (+0,08) Инвестиции, 09 ноя, 16:26
Как изменился рынок жилья в России за 25 лет РБК и Дом.РФ, 14:40
На кону — 830 млн пользователей: как продвигаться в Google на рынке Индии Pro, 14:33
Подоляк вновь заявил об условиях Киева для переговоров Политика, 14:33
Тревел-политики: как контролировать затраты на деловые поездки РБК и Smartway, 14:29
Семак заявил о решении ситуации с выведенным из основы игроком сборной Спорт, 14:27
Эксперты назвали города, где сильнее всего снизились цены на аренду жилья Недвижимость, 14:25
Домодедово опроверг стрельбу во время ограбления на $4 млн Общество, 14:23
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
В Индонезии сообщили, что Зеленский не поедет на саммит G20 Политика, 14:21
Трансплант-игры: какой стала жизнь людей, переживших пересадку органов 14:17
Военная операция на Украине. Главное Политика, 14:15
В Москве скончался актер и бывший муж Елены Берковой Андрей Стоянов Общество, 14:14
В Белоруссии признали нацистской символикой лозунг «Жыве Беларусь» Политика, 14:11
Белгородский губернатор сообщил о шести селах без света после обстрела Политика, 14:08
Современный дом в старинном районе: в чем преимущество такой недвижимости РБК и Амарант, 14:06
Военная операция на Украине ,  
0 

Белгородский губернатор сообщил о шести селах без света после обстрела

Гладков: ВСУ обстреляли подстанцию в Белгородской области, шесть сел остались без света
Из-за обстрелов без света остались села Устинка, Лозовое, Черемошное, Соловьёвка, Петровка и Ровенёк, аварийные службы уже выехали на место, сообщил Гладков
Вячеслав Гладков
Вячеслав Гладков (Фото: vvgladkov / Telegram)

ВСУ обстреляли подстанцию в Белгородской области, пострадавших нет, шесть сел остались без света. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Под обстрел попало сразу несколько сел Белгородского района. Пострадавших нет. Есть повреждение подстанции. Без электроэнергии сейчас остаются Устинка, Лозовое, Черемошное, Соловьёвка, Петровка и Ровенёк. Оперативные и аварийные службы выехали на место для устранения последствий», — написал глава региона.

Все села располагаются в 15-25 км от к югу-западу от Белгорода. Белгородская область граничит с Сумской и Харьковской областями Украины.

После начала спецоперации на Украине белгородские власти неоднократно сообщали об обстрелах как приграничных сел, так и областной столицы. С 11 апреля в регионе действует желтый уровень террористической опасности, а 19 октября в Белгородской области и еще семи приграничных регионах ввели режим «среднего уровня реагирования». Он подразумевает усиление охраны общественного порядка, особый режим работы государственных объектов, ограничения на въезд и выезд.

Обстрелы усилились после 10 сентября, когда Россия начала наносить массированные удары по военным и энергетическим объектам на территории Украины. После этого Гладков неоднократно сообщал об ударах по белгородским подстанциям, без света оставались села и города.

Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Белгородская область Вячеслав Гладков обстрел Военная операция на Украине пожар на подстанции
Материалы по теме
В Белгородской области обстреляли город Грайворон
Политика
ЧВК Вагнера подготовит ополченцев в Курской и Белгородской областях
Политика
Гладков продлил желтый уровень опасности в Белгородской области
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter