Белгородский губернатор сообщил о шести селах без света после обстрела
ВСУ обстреляли подстанцию в Белгородской области, пострадавших нет, шесть сел остались без света. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«Под обстрел попало сразу несколько сел Белгородского района. Пострадавших нет. Есть повреждение подстанции. Без электроэнергии сейчас остаются Устинка, Лозовое, Черемошное, Соловьёвка, Петровка и Ровенёк. Оперативные и аварийные службы выехали на место для устранения последствий», — написал глава региона.
Все села располагаются в 15-25 км от к югу-западу от Белгорода. Белгородская область граничит с Сумской и Харьковской областями Украины.
После начала спецоперации на Украине белгородские власти неоднократно сообщали об обстрелах как приграничных сел, так и областной столицы. С 11 апреля в регионе действует желтый уровень террористической опасности, а 19 октября в Белгородской области и еще семи приграничных регионах ввели режим «среднего уровня реагирования». Он подразумевает усиление охраны общественного порядка, особый режим работы государственных объектов, ограничения на въезд и выезд.
Обстрелы усилились после 10 сентября, когда Россия начала наносить массированные удары по военным и энергетическим объектам на территории Украины. После этого Гладков неоднократно сообщал об ударах по белгородским подстанциям, без света оставались села и города.