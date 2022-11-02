При обстреле приграничного села в Курской области пострадали трое детей

Старовойт: при обстреле села в Курской области пострадали пять человек, среди них дети

После обстрела поселка Гуево в Курской области пострадали пять человек, среди них трое детей. По словам главы региона Романа Старовойта, их жизни ничего не угрожает

В результате артиллерийского обстрела села Гуево Суджанского района пострадали пять человек. Об этом заявил губернатор Курской области Роман Старовойт.

Суджанский район граничит с Сумской областью Украины.

«Пятеро пострадавших, среди них трое детей. Все доставлены в больницу, опасений за жизнь нет», — написал губернатор.

Обстрел произошел утром 2 ноября. В результате него несколько зданий получили повреждения, у них разбиты окна. В том числе пострадал продуктовый магазин. В селе пропало электричество.

После начала военной операции курские власти и губернаторы других приграничных российских регионов не раз сообщали об обстрелах населенных пунктов со стороны Украины. Накануне был обстрелян поселок Краснооктябрьский. В результате обстрела никто не пострадал.

В регионе действует желтый уровень террористической опасности. В последний раз его продлевали 22 октября. Сейчас он действует до 6 ноября. Кроме того, в Курской области с 20 октября действует средний уровень реагирования. Этот режим дает главе региона право усилить охрану общественного порядка, военных, важных государственных и специальных объектов, временно отселить жителей в безопасные районы, ввести особый режим въезда и выезда, ограничить движение транспортных средств и ввести их досмотр и принять другие меры.