Курский губернатор сообщил о шести снарядах, попавших в село Гуево

При обстреле пострадавших не было, незначительные повреждения получили два жилых строения

В Курской области с украинской стороны обстреляно село Гуево Суджанского района, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Роман Старовойт.

«Не менее шести снарядов упало на его территории. К счастью, никто не пострадал. Однако повреждены балконы в двухэтажном доме, в другом частном домовладении выбиты стекла, разрушен сарай и забор», — написал он.

Губернатор пообещал помочь всем пострадавшим жильцам.

Гуево расположено в 1,5 км от границы с Сумской областью Украины.

Накануне Старовойт сообщил, что Вооруженные силы Украины с помощью дрона попытались сбросить на подстанцию Глушковской РЭС самодельное взрывное устройство. Глушковский район граничит с Сумской областью Украины.



«Пострадавших нет, повреждения нанесены незначительные, на подачу электроэнергии это никак не повлияло», — написал он.



Курская область с начала спецоперации на Украине регулярно подвергается обстрелам. В Курской области действует желтый уровень террористической опасности, а также введенный указом президента режим «среднего уровня реагирования». Последний в числе прочего предусматривает усиление охраны общественного порядка, особый режим работы государственных объектов, ограничения на въезд и выезд людей.

10 октября президент Владимир Путин заявил, что украинские спецслужбы устроили три теракта в отношении Курской АЭС, «неоднократно подрывая линии высокого класса напряжения электростанции».

В конце октября Старовойт сообщал об атаке ВСУ на электрическую подстанцию на окраине города Суджа с применением беспилотников. Незначительные повреждения не сказались на работе трансформатора.