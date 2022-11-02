В Курской области продлили режим террористической опасности

Роман Старовойт (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

В Курской области вновь продлен желтый уровень террористической опасности, он будет действовать до 21 ноября. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор региона Роман Старовойт.

«Сохраним все меры, применяемые в период действия желтого уровня террористической опасности. Данный режим продлеваем до 21 ноября», — говорится в сообщении.

После начала военной операции курские власти и губернаторы других приграничных российских регионов не раз сообщали об обстрелах населенных пунктов со стороны Украины. Последний обстрел Курской области произошел утром 2 ноября. В результате пострадали пять человек, среди них трое детей.

Ранее в Курской области желтый уровень террористической опасности продлевали 22 октября. Кроме того, в Курской области с 20 октября действует средний уровень реагирования. Этот режим дает главе региона право усилить охрану общественного порядка, военных, государственных и специальных объектов, временно отселять жителей в безопасные районы, ввести особый режим въезда и выезда, ограничить движение транспортных средств и ввести их досмотр и принять другие меры.