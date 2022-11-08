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Курский губернатор сообщил о попытке ВСУ устроить взрыв на подстанции

Губернатор Курской области: ВСУ попытались сбросить взрывное устройство на подстанцию
Никто не пострадал, незначительные повреждения не повлияли на подачу электроэнергии, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

ВСУ с помощью дрона попытались сбросить на подстанцию Глушковской РЭС самодельное взрывное устройство, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Курской области Роман Старовойт. Глушковский район граничит с Сумской областью Украины.

«Пострадавших нет, повреждения нанесены незначительные, на подачу электроэнергии это никак не повлияло», — написал он.

Курская область с начала спецоперации на Украине регулярно подвергается обстрелам. Так, 4 ноября им подверглись поселок Теткино и село Гордеевка (оба находятся рядом с границей). 2 ноября при обстреле села Гуево пострадали пять человек, в том числе трое детей.

В конце октября Старовойт сообщал об атаке ВСУ на электрическую подстанцию на окраине города Суджа с применением беспилотников. Незначительные повреждения не сказались на работе трансформатора, в здании, где находились дежурные, были повреждены крыша и окна, никто не пострадал.

10 октября президент Владимир Путин заявил, что украинские спецслужбы устроили три теракта в отношении Курской АЭС, «неоднократно подрывая линии высокого класса напряжения электростанции».

В Курской области действует желтый уровень террористической опасности, а также введенный указом президента режим «среднего уровня реагирования». Последний в числе прочего предусматривает усиление охраны общественного порядка, особый режим работы государственных объектов, ограничения на въезд и выезд людей.

После указа президента в Курской области решили усилить охрану объектов инфраструктуры и образования, а также пропускной режим на въезде в Курчатов, где находится Курская АЭС.

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Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Курская область Роман Старовойт самодельное взрывное устройство ВСУ дроны Военная операция на Украине
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