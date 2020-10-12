В Турции заявили Шойгу о невозможности Азербайджана «ждать еще 30 лет»

В ходе разговора с Сергеем Шойгу турецкий министр заявил, что Ереван «атаковал гражданские поселения и нарушил режим прекращения огня». Армения ранее обвиняла Турцию во вмешательстве в карабахский конфликт

Хулуси Акар (Фото: Xinhua / Global Look Press)

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар в ходе телефонного разговора с российским министром Сергеем Шойгу заявил, что Армения должна покинуть Нагорный Карабах. Об этом сообщает турецкое военное ведомство.

По словам Акара, Ереван, который «атаковал гражданские поселения, нарушив режим прекращения огня», должен «прекратить нападения и покинуть оккупированные им земли».

«Азербайджан не может ждать решения еще 30 лет», — заявил министр.

О телефонном разговоре Акара и Шойгу рассказали и в российском Минобороны, однако там о требованиях турецкой стороны не сообщается. «Главы оборонных ведомств России и Турции обсудили вопросы стабилизации обстановки в Нагорном Карабахе и обменялись мнениями по ситуации в Сирийской Арабской Республике и в Ливии», — говорится в заявлении ведомства, поступившем в РБК.