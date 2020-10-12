В Турции заявили Шойгу о невозможности Азербайджана «ждать еще 30 лет»

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Турция, которая поддерживает Азербайджан в конфликте вокруг непризнанной республики, не впервые требует от Армении покинуть Нагорный Карабах. 28 сентября президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Ереван должен «немедленно оставить оккупированные азербайджанские территории». По мнению турецкого лидера, только в этом случае удастся прекратить военные действия. Вместе с тем Эрдоган обвинил Минскую группу стран ОБСЕ, сопредседателями которой являются Россия, США и Франция, в том, что те в течение 30 лет не смогли решить вопрос конфликта вокруг Нагорного Карабаха.
На том, чтобы армянские военнослужащие покинули непризнанную республику, настаивает и азербайджанский президент Ильхам Алиев. Он также требует от Еревана предоставить четкий план отступления, в котором будет описано, «когда и какие территории будут освобождены», и предлагает включить Турцию в переговоры по Карабаху.
Армения заявляет, что в боевых действиях в Нагорном Карабахе, которые возобновились 27 сентября, на стороне Азербайджана участвует Турция, которая поддерживает его военными специалистами, наемниками и техникой, в частности истребителями F-16. Баку и Анкара эти заявления опровергают. Премьер Армении Никол Пашинян, в свою очередь, называет условием прекращения боевых действий уход Турции с Южного Кавказа.
Россия призывает прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе. 9 октября в Москве по инициативе президента Владимира Путина прошли переговоры представителей Баку и Еревана, которые договорились об установлении перемирия с 11:00 10 октября. Вскоре после того, как режим перемирия вступил в силу, обе стороны обвинили друг друга в его нарушении.
История нагорнокарабахского конфликта
Историческая область Нагорный Карабах, население большинства районов которой составляют преимущественно армяне, провозгласила независимость от Азербайджана в 1991 году под именем Нагорно-Карабахской республики (еще в 1987–1988 годах представители Карабаха обращались к советскому руководству с просьбой о передаче из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР, но не получили положительного ответа).
С 1992 по 1994 год Азербайджан пытался взять самопровозглашенную республику под свой контроль, это были полномасштабные военные действия, Баку и Ереван применяли тяжелую технику и авиацию.
Армянские формирования взяли под контроль в том числе несколько районов Азербайджана, которые до начала конфликта не входили в Нагорно-Карабахскую автономию: Кельбаджарский, Лачинский, Кубатлинский, Джебраильский и Зангеланский районы целиком, Агдамский и Физулинский — частично. Под контролем Баку осталось около 15% Нагорного Карабаха.
В 1994 году страны договорились о прекращении огня, а конфликт был заморожен.
Последнее масштабное обострение в зоне соприкосновения произошло в апреле 2016 года, сообщалось о более чем 30 погибших с обеих сторон, ранения получили десятки человек. Стороны снова договорились о прекращении огня.
Азербайджан не признает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику и отказывается от включения в переговоры об урегулировании конфликта ее представителей.
Авторы
Наталия Анисимова, Инна Сидоркова