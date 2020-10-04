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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Президент Азербайджана назвал условие для прекращения огня в Карабахе

Ильхам Алиев
Ильхам Алиев (Фото: Richard Heathcote / BEGOC / Getty Images)

Азербайджан готов прекратить военные действия, если Армения выведет войска из самопровозглашенного Нагорного Карабаха и предоставит Баку четкий план отступления. Об этом президент республики Ильхам Алиев заявил в интервью телеканалу Al Arabiya.

«Наше условие для прекращения огня состоит в том, что Армения должна предложить план вывода войск с оккупированных азербайджанских территорий в Нагорном Карабахе, — сказал он. — Он должен быть не на словах, а выполняться на деле, — в какие дни какие территории будут освобождены».

Алиев не увидел возможностей для переговоров с Арменией
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Ильхам Алиев

По словам Алиева, конфликт между государствами должен быть решен путем мирного диалога. Он также подчеркнул, что Азербайджан постарается восстановить нормальные отношения с армянским народом, несмотря на произошедшее обострение.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения готова пойти на мирные переговоры, если они будут вестись в формате «минской группы» ОБСЕ. Тогда он подчеркнул, что остановить насилие в данной ситуации очень важно, так как «у карабахской проблемы нет военного решения». В ответ Алиев сказал, что Азербайджан не станет прекращать боевые действия до тех пор, пока Армения не выведет все вооруженные силы из непризнанной республики. Он также подчеркнул, что Баку не видит возможности для мирных переговоров с Ереваном.

История нагорнокарабахского конфликта

Историческая область Нагорный Карабах, население большинства районов которой составляют преимущественно армяне, провозгласила независимость от Азербайджана в 1991 году под именем Нагорно-Карабахской республики (еще в 1987–1988 годах представители Карабаха обращались к советскому руководству с просьбой о передаче из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР, но не получили положительного ответа).

С 1992 по 1994 год Азербайджан пытался взять самопровозглашенную республику под свой контроль, это были полномасштабные военные действия, Баку и Ереван применяли тяжелую технику и авиацию.

Армянские формирования взяли под контроль в том числе несколько районов Азербайджана, которые до начала конфликта не входили в Нагорно-Карабахскую автономию: Кельбаджарский, Лачинский, Кубатлинский, Джебраильский и Зангеланский районы целиком, Агдамский и Физулинский — частично. Под контролем Баку осталось около 15% Нагорного Карабаха.

В 1994 году страны договорились о прекращении огня, а конфликт был заморожен.

Последнее масштабное обострение в зоне соприкосновения произошло в апреле 2016 года, сообщалось о более чем 30 погибших с обеих сторон, ранения получили десятки человек. Стороны снова договорились о прекращении огня.

Азербайджан не признает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику и отказывается от включения в переговоры об урегулировании конфликта ее представителей.

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