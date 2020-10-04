Президент Азербайджана назвал условие для прекращения огня в Карабахе

Ильхам Алиев (Фото: Richard Heathcote / BEGOC / Getty Images)

Азербайджан готов прекратить военные действия, если Армения выведет войска из самопровозглашенного Нагорного Карабаха и предоставит Баку четкий план отступления. Об этом президент республики Ильхам Алиев заявил в интервью телеканалу Al Arabiya.

«Наше условие для прекращения огня состоит в том, что Армения должна предложить план вывода войск с оккупированных азербайджанских территорий в Нагорном Карабахе, — сказал он. — Он должен быть не на словах, а выполняться на деле, — в какие дни какие территории будут освобождены».

По словам Алиева, конфликт между государствами должен быть решен путем мирного диалога. Он также подчеркнул, что Азербайджан постарается восстановить нормальные отношения с армянским народом, несмотря на произошедшее обострение.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения готова пойти на мирные переговоры, если они будут вестись в формате «минской группы» ОБСЕ. Тогда он подчеркнул, что остановить насилие в данной ситуации очень важно, так как «у карабахской проблемы нет военного решения». В ответ Алиев сказал, что Азербайджан не станет прекращать боевые действия до тех пор, пока Армения не выведет все вооруженные силы из непризнанной республики. Он также подчеркнул, что Баку не видит возможности для мирных переговоров с Ереваном.