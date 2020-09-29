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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Алиев опроверг участие Турции в карабахском конфликте

Анкара, по его словам, оказывает лишь моральную поддержку Баку и играет стабилизирующую роль в регионе. До этого в Ереване сообщали, что Турция участвует в боевых действиях на стороне Азербайджана
Ильхам Алиев
Ильхам Алиев (Фото: Global Look Press)

Турция не принимает участие в конфликте Азербайджана и Армении в Нагорном Карабахе. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Мы благодарны турецкому государству и народу за солидарность и за поддержку нам. Ни в каком другом качестве Турция в данном конфликте не участвует», — сказал Алиев.

При этом он отметил, что для участия Анкары в карабахском конфликте нет никакой необходимости. «Роль Турции носит стабилизирующий характер в регионе», — сказал глава государства. Он добавил, что Турция является братской страной для Азербайджана и традиционным союзником. По его словам, после начала боевых действий Анкара выступила на стороне Баку и оказывает Азербайджану «моральную поддержку».

Турция пообещала поддержать Баку «на поле боя» и в переговорах
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Фото:Armenian Defense Ministry / Global Look Press

Баку и Ереван с конца 1980-х годов спорят из-за Нагорного Карабаха — области на территории Азербайджана, на которой проживают преимущественно армяне. Утром 27 сентября на границе двух стран начались бои с применением тяжелого вооружения: танков, артиллерии.

Обе стороны обменялись взаимными обвинениями в развязывании боевых действий и нарушением режима прекращения огня. Азербайджан и Армения сообщали, что их противник понес большие потери живой силы и техники. Также в Ереване и Баку заявили о жертвах среди мирного населения.

В обеих странах, а также в непризнанной Нагорно-Карабхской республике объявили военное положение. 

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Минобороны Армении заявило о сбитом Турцией штурмовике Су-25
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Армения обвиняет Турцию в участии в боевых действиях на стороне Азербайджана. Минобороны страны сообщало о сбитом турецкими ВВС армянском истребителе Су-25 в воздушном пространстве страны. В Анкаре эту информацию опровергли.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу 29 сентября заявлял, что Анкара будет поддерживать Баку «и за столом переговоров, и на поле боя». При этом он отметил, что единственным способом прекратить войну будет уход Армении с оккупированной ею азербайджанской территории. 

Автор
Михаил Котляр
Армения Азербайджан Ильхам Алиев Турция
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Турция пообещала поддержать Баку «на поле боя» и в переговорах
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Турция опровергла информацию о сбитом Су-25 ВВС Армении
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Минобороны Армении заявило о сбитом Турцией штурмовике Су-25
Политика
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