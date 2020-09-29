Алиев опроверг участие Турции в карабахском конфликте

Анкара, по его словам, оказывает лишь моральную поддержку Баку и играет стабилизирующую роль в регионе. До этого в Ереване сообщали, что Турция участвует в боевых действиях на стороне Азербайджана

Ильхам Алиев (Фото: Global Look Press)

Турция не принимает участие в конфликте Азербайджана и Армении в Нагорном Карабахе. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Мы благодарны турецкому государству и народу за солидарность и за поддержку нам. Ни в каком другом качестве Турция в данном конфликте не участвует», — сказал Алиев.

При этом он отметил, что для участия Анкары в карабахском конфликте нет никакой необходимости. «Роль Турции носит стабилизирующий характер в регионе», — сказал глава государства. Он добавил, что Турция является братской страной для Азербайджана и традиционным союзником. По его словам, после начала боевых действий Анкара выступила на стороне Баку и оказывает Азербайджану «моральную поддержку».

Баку и Ереван с конца 1980-х годов спорят из-за Нагорного Карабаха — области на территории Азербайджана, на которой проживают преимущественно армяне. Утром 27 сентября на границе двух стран начались бои с применением тяжелого вооружения: танков, артиллерии.