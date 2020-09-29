Алиев опроверг участие Турции в карабахском конфликте
Турция не принимает участие в конфликте Азербайджана и Армении в Нагорном Карабахе. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».
«Мы благодарны турецкому государству и народу за солидарность и за поддержку нам. Ни в каком другом качестве Турция в данном конфликте не участвует», — сказал Алиев.
При этом он отметил, что для участия Анкары в карабахском конфликте нет никакой необходимости. «Роль Турции носит стабилизирующий характер в регионе», — сказал глава государства. Он добавил, что Турция является братской страной для Азербайджана и традиционным союзником. По его словам, после начала боевых действий Анкара выступила на стороне Баку и оказывает Азербайджану «моральную поддержку».
Баку и Ереван с конца 1980-х годов спорят из-за Нагорного Карабаха — области на территории Азербайджана, на которой проживают преимущественно армяне. Утром 27 сентября на границе двух стран начались бои с применением тяжелого вооружения: танков, артиллерии.