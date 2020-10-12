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Протесты в Белоруссии ,  
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Глава МИД ФРГ предложил ввести санкции против Лукашенко

Хайко Маас
Хайко Маас (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас предложил ввести санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко. Также он предложил ввести санкции против лиц, которые могут нести ответственность за отравление оппозиционера Алексея Навального. Об этом, как пишет газета Berliner Zeitung, Маас заявил на встрече глав МИД стран Евросоюза в Люксембурге.

«Насилие со стороны режима Лукашенко продолжается», — сказал Маас, имея в виду подавление протестов в Минске и других городах Белоруссии. Поэтому он предложил «ввести новый пакет санкций», который будет касаться и самого президента Белоруссии.

Кроме того, главы МИД ЕС обсудили возможное отравление Навального и причастность к нему России. Франция и Германия предложили ввести санкции против предполагаемых причастных лиц. Представители стран ЕС сообщили, что санкции возможны, однако решение о конкретных санкциях будет принято позже.

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В начале октября ЕС согласовал список из 40 белорусских чиновников, которых европейские власти обвинили в фальсификации выборов и нарушении прав человека в стране. Глава Евросовета Шарль Мишель уточнил, что Лукашенко в список не входит. По словам президента Франции Эмманюэля Макрона, принять ограничения против Лукашенко «означало бы оправдать отказ от диалога».

В ответ власти Белоруссии ввели зеркальные санкции против ЕС. В Минске составили список из официальных лиц Евросоюза, которым запрещен въезд на территорию Белоруссии. Россия присоединилась к зеркальным санкциям против ЕС.

Евросоюз не признал итоги выборов в Белоруссии. В свою очередь Великобритания и Канада ввели персональные ограничения в отношении Лукашенко, его сына Виктора и ряда высокопоставленных чиновников Белоруссии. Сам Лукашенко считает, что выборы прошли честно. 23 сентября он провел тайную инаугурацию во Дворце независимости в Минске.

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Россия итоги выборов в Белоруссии признала. Президент Владимир Путин был одним из первых, кто поздравил Лукашенко с победой на выборах. В сентябре прошла встреча двух президентов в Сочи.

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