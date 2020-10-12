Глава МИД ФРГ предложил ввести санкции против Лукашенко

Хайко Маас (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас предложил ввести санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко. Также он предложил ввести санкции против лиц, которые могут нести ответственность за отравление оппозиционера Алексея Навального. Об этом, как пишет газета Berliner Zeitung, Маас заявил на встрече глав МИД стран Евросоюза в Люксембурге.

«Насилие со стороны режима Лукашенко продолжается», — сказал Маас, имея в виду подавление протестов в Минске и других городах Белоруссии. Поэтому он предложил «ввести новый пакет санкций», который будет касаться и самого президента Белоруссии.

Кроме того, главы МИД ЕС обсудили возможное отравление Навального и причастность к нему России. Франция и Германия предложили ввести санкции против предполагаемых причастных лиц. Представители стран ЕС сообщили, что санкции возможны, однако решение о конкретных санкциях будет принято позже.

В начале октября ЕС согласовал список из 40 белорусских чиновников, которых европейские власти обвинили в фальсификации выборов и нарушении прав человека в стране. Глава Евросовета Шарль Мишель уточнил, что Лукашенко в список не входит. По словам президента Франции Эмманюэля Макрона, принять ограничения против Лукашенко «означало бы оправдать отказ от диалога».