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Отравление Навального ,  
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СМИ узнали детали санкций против России из-за отравления Навального

Отравление Алексея Навального приведет к «почти неизбежным» санкциям против России, пишет Bloomberg, однако они будут точечными и не затронут «Северный поток — 2»
Алексей Навальный
Алексей Навальный (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Новые санкции против России после отравления Навального планируется ограничить запретом на въезд и заморозкой активов российских чиновников. Об этом со ссылкой на источники сообщает Bloomberg.

Руководство ЕС, в том числе и канцлер Гремании Ангела Меркель, сходятся во мнении, что именно российские власти ответственны за применение «Новичка» против Алексея Навального, что нарушает нормы Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Кроме того, у властей Германии есть и иные претензии к Москве, включая кибератаки на органы власти (попытку взлома систем Бундестага в 2015 году) и убийство чеченского боевика Зелимхана Хангошвили в Берлине в 2019 году, за которым, как уверены власти, также стоят российские спецслужбы (Москва отрицает причастность к данным инцидентам).

Несмотря на это, власти ФРГ не планируют вводить санкции против газопровода «Северный поток — 2». В Берлине, указывает Bloomberg, намерены солидаризироваться по вопросу санкций с другими странами Евросоюза. Представители ЕС при этом, как отмечают собеседники агентства, признают существенную разницу между отравлением Навального и «делом Скрипалей» в 2018 году, итогом которого стала массовая высылка российских дипломатов из Великобритании и других стран. В случае с Навальным предполагаемое отравление произошло на территории России. Это, поясняет Bloomberg, может означать меньший масштаб ответных мер. Кроме того, введение санкций может осложниться тем, что для этого требуется консенсус всех 27 стран ЕС.

Сам Навальный в интервью Bild говорил, что выступает за санкции против ближайшего окружения президента Владимира Путина. «Санкции против целой страны не работают. Самое важное — запретить въезд тем, кто получает преференции от режима, и заморозить их активы. Олигархов и высокопоставленных чиновников, ближайшего окружения Путина», — сказал он.

Навальный выступил против санкций в отношении «Северного потока-2»
Политика
Фото:Sean Gallup / Getty Images

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас ранее заявлял, что Европейский союз не сможет обойти стороной процедуру введения санкций против России, если эксперты ОЗХО подтвердят, что Навальный был отравлен боевым химическим веществом из группы «Новичок». «Если результат немецкой, шведской и французской лабораторий подтвердится, будет четкий ответ из ЕС. Я в этом уверен», — заявил он 3 октября. 6 октября ОЗХО опубликовало результаты собственного анализа полученных от Германии образцов. В отчете говорилось, что Навальный был отравлен токсином, похожим на боевые вещества из группы «Новичок», но не включенным в Конвенцию о запрещении химического оружия. При этом в ОЗХО подтвердили, что экспертами найдены биомаркеры ингибитора холинэстеразы, свидетельствующие о применении против политика отравляющего вещества из группы «Новичок». По данным Die Zeit, для отравления Навального была использована новая, модифицированаяверсия «Новичка».

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В Кремле эти обвинения в причастности к отравлению Алексея Навального назвали провокацией. Российская сторона утверждает, что не причастна к отравлению, а все запасы «Новичка» были уничтожены. 3 октября МИД заявил, что Россия сохраняет готовность к открытому, честному и опирающемуся на факты диалогу с Германией.

Автор
Георгий Тадтаев
санкции Германия Евросоюз
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