Политика , 21 авг, 10:57
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Омские врачи заявили об отсутствии следов яда в организме Навального
В анализах Анатолия Навального обнаружить следы каких-либо ядов пока не удалось, сообщил заместитель главного врача омской больницы скорой медицинской помощи № 1 Анатолий Калиниченко.
«Ядов или следов их пребывания в крови и моче госпитализированного в Омске Алексея Навального на сегодняшний день не выявлено», — сказал он.
По его словам, анализы проб проводятся как в Омске, так и в Москве.
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