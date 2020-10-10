МИД России попросил от Германии объяснений по делу Навального

Министерство иностранных дел Российской Федерации (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Германия должна объясниться по ситуации с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального, несмотря на «упорное нежелание это сделать». Об этом говорится в заявлении МИД России.

«Высказанные нам прежде отговорки не принимаются. Они не убедительны», — добавили российские дипломаты.

Они напомнили, что Генпрокуратура России уже четыре раза направляла запросы германской стороне с просьбой предоставить результаты анализов Навального и получить доступ к потерпевшему для его опроса. Тем не менее все запросы остались без ответа, уточняется в заявлении.

В МИД России настаивают на том, чтобы Берлин выполнил свои обязательства по Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам и протоколов к ней и предоставил российской стороне необходимые сведения о деле Навального.