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Отравление Навального ,  
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Le Monde узнала о девяти фигурантах санкций ЕС из-за Навального

Германии удалось избежать того, чтобы возможные санкции против России за отравление Алексея Навального были связаны с судьбой «Северного потока-2», пишет Le Monde
Алексей Навальный
Алексей Навальный (Фото: Шамиль Жуматов / Reuters)

В санкционный список, который Франция и Германия предложат своим партнерам по Евросоюзу в связи с отравлением Алексея Навального, войдут девять имен россиян, сообщила французская газета Le Monde без ссылок на источники.

По информации издания, в список войдут представители администрации президента, спецслужб, а также Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии (ГосНИИОХТ), в котором, как считается, был изобретен «Новичок».

Ограничительные меры будут включать в себя заморозку активов и запрет на въезд в страны Европы, уточнило издание. В статье говорится, что Германии удалось избежать увязки ситуации с Навальным с судьбой газопровода «Северный поток-2».

Ранее 7 октября Франция и Германия выступили с совместным заявлением, в котором говорилось, что, несмотря на просьбы, Россия не предоставила «никаких убедительных объяснений». Исходя из этого, Берлин и Париж посчитали, что другого «правдоподобного объяснения», кроме причастности России к отравлению, нет.

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«Сделав необходимые выводы из этих фактов, Франция и Германия решили поделиться с европейскими партнерами предложениями о дополнительных санкциях. Они будут нацелены против лиц, которые будут сочтены виновными в этом преступлении и нарушении международных норм на основе их служебной деятельности, а также на лиц, участвующих в программе «Новичок», — говорилось в заявлении.

После отравления Сергея и Юлии Скрипаль в британском Солсбери в 2018 году участник программы разработки отравляющих веществ Вил Мирзаянов сообщил РБК, что «Новичок» (А-232) был разработан в филиале ГосНИИОХТа, а его испытания проводились на полигоне 33-го Центрального научно-исследовательского испытательного института Минобороны. Это головной испытательный институт Министерства по проблемам радиационной, химической и биологической защиты, говорил в 2008 году начальник института, полковник Сергей Кухоткин. Участник группы по разработке «Новичка» Леонид Ринк рассказывал, что он работал именно в лаборатории ГосНИИОХТа в Шиханах.

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Алексей Навальный почувствовал себя плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву, борт срочно посадили в Омске, политика поместили в реанимацию больницы скорой помощи. 22 августа политика переправили для лечения в берлинскую клинику «Шарите». В начале сентября канцлер Германии Ангела Меркель выступила с заявлением, в котором сообщила, что, по данным экспертов бундесвера, Навального отравили ядом из группы «Новичок». Позже этот диагноз подтвердили лаборатории Швейцарии и Франции.

Россия неоднократно отвергала все обвинения и требовала от Германии предоставить результаты исследований, биоматериалы и выводы экспертов. Уголовное дело по факту отравления Навального не возбуждалось, однако проверка по нему продолжается.

Заявление глав МИД Германии и Франции с призывом ввести санкции против России в связи с отравлением политика Алексея Навального в МИД России расценили как неприемлемое. Официальный представитель МИДа Мария Захарова заявила, что Германия и Франция «переключились на угрозы и попытки шантажа» в адрес российских властей. По ее словам, все обращения Генпрокуратуры России в рамках Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам продолжают игнорироваться.

Автор
Владислав Гордеев
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