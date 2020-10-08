Le Monde узнала о девяти фигурантах санкций ЕС из-за Навального

Германии удалось избежать того, чтобы возможные санкции против России за отравление Алексея Навального были связаны с судьбой «Северного потока-2», пишет Le Monde

Алексей Навальный (Фото: Шамиль Жуматов / Reuters)

В санкционный список, который Франция и Германия предложат своим партнерам по Евросоюзу в связи с отравлением Алексея Навального, войдут девять имен россиян, сообщила французская газета Le Monde без ссылок на источники.

По информации издания, в список войдут представители администрации президента, спецслужб, а также Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии (ГосНИИОХТ), в котором, как считается, был изобретен «Новичок».

Ограничительные меры будут включать в себя заморозку активов и запрет на въезд в страны Европы, уточнило издание. В статье говорится, что Германии удалось избежать увязки ситуации с Навальным с судьбой газопровода «Северный поток-2».

Ранее 7 октября Франция и Германия выступили с совместным заявлением, в котором говорилось, что, несмотря на просьбы, Россия не предоставила «никаких убедительных объяснений». Исходя из этого, Берлин и Париж посчитали, что другого «правдоподобного объяснения», кроме причастности России к отравлению, нет.

«Сделав необходимые выводы из этих фактов, Франция и Германия решили поделиться с европейскими партнерами предложениями о дополнительных санкциях. Они будут нацелены против лиц, которые будут сочтены виновными в этом преступлении и нарушении международных норм на основе их служебной деятельности, а также на лиц, участвующих в программе «Новичок», — говорилось в заявлении.