Отравление Навального , 07 окт, 18:16
0
СМИ узнали об идее санкций против «сотрудников ГРУ» из-за Навального
Алексей Навальный
Франция и Германия готовят пакет санкций против России в связи с возможным отравлением оппозиционера Алексея Навального, сообщили источники Reuters в дипломатических кругах.
По их словам, санкции будут направлены в том числе против «сотрудников ГРУ» (Главного управления Генштаба). Ввести эти ограничения Франция и Германия предложат европейским партнерам в преддверии встречи глав МИД в Брюсселе на следующей неделе, сказали собеседники агентства.
Материал дополняется.