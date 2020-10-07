СМИ узнали об идее санкций против «сотрудников ГРУ» из-за Навального

Алексей Навальный (Фото: Александр Земляниченко / AP)

Франция и Германия готовят пакет санкций против России в связи с возможным отравлением оппозиционера Алексея Навального, сообщили источники Reuters в дипломатических кругах.

По их словам, санкции будут направлены в том числе против «сотрудников ГРУ» (Главного управления Генштаба). Ввести эти ограничения Франция и Германия предложат европейским партнерам в преддверии встречи глав МИД в Брюсселе на следующей неделе, сказали собеседники агентства.

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