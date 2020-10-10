МИД России назвал «Новичок» западным брендом

Министерство иностранных дел Российской Федерации (Фото: Андрей Любимов / РБК)

С боевым отравляющим веществом «Новичок» работали более чем в 20 странах Запада. Об этом говорится в сообщении МИД России.

«Так что «Новичок» — чисто западный бренд. Он синтезирован и наличествует в этих странах в порядка 140 вариантах. У нас его нет», — заверили в российском внешнеполитическом ведомстве.

В министерстве указали, что в 2017 году в России завершился процесс по уничтожению всего химического оружия под строжайшим международным контролем. В том же году гендиректор технического секретариата ОЗХО сертифицировал окончательное уничтожение химического оружия в стране.

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Так российская сторона ответила на призыв главы МИД Германии Хайко Мааса разъяснить ситуацию с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального.