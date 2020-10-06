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Отравление Навального ,  
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ОЗХО заявила об отравлении Навального незапрещенным токсином

Вещество, обнаруженное в организме политика, похоже на нервно-паралитические яд из группы «Новичок», но не внесено в списки запрещенных. В Кремле отчет ОЗХО пока что не получили
Алексей Навальный
Алексей Навальный (Фото: Юрий Кочетков / EOA / ТАСС)

Российский политик Алексей Навальный был отравлен токсином, похожим на боевые вещества из группы «Новичок», но не включенным в Конвенцию о запрещении химического оружия. Об этом говорится в отчете ОЗХО.

В Организации по запрещению химического оружия подтвердили, что в организме Навального найдены биомаркеры ингибитора холинэстеразы, свидетельствующие о применении против него отравляющего вещества из группы «Новичок».

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ОЗХО провели собственные анализы по запросу Германии. «Результаты анализа, проведенного назначенными ОЗХО лабораториями, подтверждают, что биомаркеры ингибитора холинэстеразы, обнаруженные в образцах крови и мочи г-на Навального, имеют структурные характеристики, аналогичные характеристикам токсичных химикатов из списков 1.A.14 и 1.A.15, которые были добавлены в Приложение по химическим веществам к Конвенции в ноябре 2019 года. Непосредственно обнаруженный ингибитор холинэстеразы не включен в список Приложения по химическим веществам к Конвенции», — говорится в отчете ОЗХО.

Результаты исследования были направлены в ФРГ. О том, что технический анализ ОЗХО подтвердил следы нервно-паралитического яда из группы «Новичок» в организме Навального сообщило также Британское представительство при организации.

Кремль словами «ничего нового» ответил на обвинения Навального
Политика
Алексей Навальный

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль пока не получил отчет ОЗХО о результатах исследования анализов Навального. «Пока мы не располагаем такой информацией», — сообщил он.

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Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске, оппозиционера госпитализировали в местную больницу в тяжелом состоянии, он впал в кому. 22 августа Навального перевезли в берлинскую клинику «Шарите».

2 сентября правительство Германии заявило, что политик был отравлен боевым веществом из группы «Новичок». Это установили специалисты лаборатории Бундесвера. На Западе отравление связали с действиями российских спецслужб. В Москве эти обвинения опровергают.

Лавров напомнил обнаружившее следы яда в организме Навального учреждение
Политика
Сергей Лавров

Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что медики из «Шарите» не обнаружили в организме Навального следов отравления, а сделали это именно военные немецкие специалисты.

6 октября журналист Юрий Дудь опубликовал первое после отравления видеоинтервью Навального и его супруги Юлии. Политик рассказал о том, что чувствовал после того, как ему стало плохо в самолете и о последующем восстановлении. Оппозиционер также заявил о недоверии к диагнозу, поставленному российскими врачами в Омске. Он выразил уверенность, что к его отравлению причастны российские спецслужбы, действовавшие по распоряжению руководства страны.

МИД заявил о готовности к честному диалогу с Германией о Навальном
Политика
Министерство иностранных дел&nbsp;Российской Федерации

Тот факт, что он выжил, Навальный связывает с цепочкой случайностей, которая началась с решения пилотов посадить самолет в Омске, а врачей скорой помощи — вколоть ему атропин.

В Кремле интервью Навального Дудю прокомментировали словами «ничего нового в разбирательстве не произошло». По словам Пескова, новая информация могла бы быть получена от Германии. «Берлин пока молчит. Больше комментировать нечего», — пояснил пресс-секретарь президента.

Автор
Михаил Котляр
Алексей Навальный отравление ОЗХО
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Кремль словами «ничего нового» ответил на обвинения Навального
Политика
Навальный дал интервью Дудю после отравления
Политика
Лавров напомнил обнаружившее следы яда в организме Навального учреждение
Политика
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