ОЗХО заявила об отравлении Навального незапрещенным токсином

Вещество, обнаруженное в организме политика, похоже на нервно-паралитические яд из группы «Новичок», но не внесено в списки запрещенных. В Кремле отчет ОЗХО пока что не получили

Алексей Навальный (Фото: Юрий Кочетков / EOA / ТАСС)

Российский политик Алексей Навальный был отравлен токсином, похожим на боевые вещества из группы «Новичок», но не включенным в Конвенцию о запрещении химического оружия. Об этом говорится в отчете ОЗХО.

В Организации по запрещению химического оружия подтвердили, что в организме Навального найдены биомаркеры ингибитора холинэстеразы, свидетельствующие о применении против него отравляющего вещества из группы «Новичок».

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ОЗХО провели собственные анализы по запросу Германии. «Результаты анализа, проведенного назначенными ОЗХО лабораториями, подтверждают, что биомаркеры ингибитора холинэстеразы, обнаруженные в образцах крови и мочи г-на Навального, имеют структурные характеристики, аналогичные характеристикам токсичных химикатов из списков 1.A.14 и 1.A.15, которые были добавлены в Приложение по химическим веществам к Конвенции в ноябре 2019 года. Непосредственно обнаруженный ингибитор холинэстеразы не включен в список Приложения по химическим веществам к Конвенции», — говорится в отчете ОЗХО.

Результаты исследования были направлены в ФРГ. О том, что технический анализ ОЗХО подтвердил следы нервно-паралитического яда из группы «Новичок» в организме Навального сообщило также Британское представительство при организации.