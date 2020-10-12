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Политика ,  
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СМИ узнало сроках заключения ядерной сделки между США и Россией

Трамп намерен договориться с Путиным по СНВ до намеченных на 3 ноября президентских выборов. Ранее российский МИД сообщил, что не готов продлевать соглашение на условиях США и назвал их «ультиматумом»
Фото:Drew Angerer / Getty Images
Фото: Drew Angerer / Getty Images

Американский президент Дональд Трамп намерен заключить соглашение по стратегическим наступательным вооружениям (СНВ) с Россией в последние дни перед президентскими выборами в США, назначенными на 3 ноября. Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на источник, знакомы с ходом переговоров Москвы и Вашингтона.

Собеседник издания сообщил, что администрация Трампа полагает, что достигло принципиального соглашения с российским президентом Владимиром Путиным по ядерной сделке.

Axios утверждает, что говорить о продлении СНВ в ближайшие недели позволила встреча главы Совета Безопасности России Николая Патрушева и советника по нацбезопасности США Роберта О'Брайена в Женеве 2 октября. Эта встреча дала «импульс» переговорам Москвы и Вашингтона. В результате замглавы российского МИДа Сергей Рябков запланировал поездку в Хельсинки, где должен встретиться с посланником Трампа по контролю над вооружениями Маршаллом Биллингсли.

Путин назвал первоочередным вопросом продление договора СНВ-3
Политика
Владимир Путин

Издание отмечает, что планы Трампа по заключению ядерной сделки с Путиным до президентских выборов стали неожиданностью для высокопоставленных республиканцев и сотрудников Белого дома.

Договор между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) вступил в силу в 2011 году. Его действие истекает в феврале 2021 года.

Москва была готова продлить договор на нынешних условиях, однако летом 2020 года Вашингтон предложил включить в него Китай, а также создать строгий механизм верификации и распространить соглашение на все ядерные боеголовки. Российский МИД пришел к выводу, что США не собираются продлевать соглашение и назвал его судьбу «предрешенной».

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Посол России заявил о доведении США ситуации с ДСНВ до цейтнота
Политика
Анатолий Антонов

В сентябре Биллингсли заявил, что американские условия продления СНВ являются «хорошим предложением» для России, несмотря на некоторые противоречия. В Москве сообщили, что не готовы подписывать документ на предложенных США условиях и назвали их «ультиматумом».

Выступая на на Генеральной ассамблее ООН 22 сентября Путин заявил, что продление договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений является первоочередным вопросом, который необходимо решать оперативно. Спустя неделю посол России в США Анатолий Антонов назвал выдвигаемые американцами требования по СНВ неприемлемыми и заявил, что Вашингтон довел ситуацию практически до цейтнота.

Автор
Михаил Котляр
США Россия Дональд Трамп ядерная сделка Владимир Путин
Материалы по теме
МИД счел ультиматумом «хорошее предложение» США по ядерному оружию
Политика
Посланник Трампа заявил о «хорошем предложении» России по ядерному оружию
Политика
Путин назвал первоочередным вопросом продление договора СНВ-3
Политика
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