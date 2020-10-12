СМИ узнало сроках заключения ядерной сделки между США и Россией

Трамп намерен договориться с Путиным по СНВ до намеченных на 3 ноября президентских выборов. Ранее российский МИД сообщил, что не готов продлевать соглашение на условиях США и назвал их «ультиматумом»

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Американский президент Дональд Трамп намерен заключить соглашение по стратегическим наступательным вооружениям (СНВ) с Россией в последние дни перед президентскими выборами в США, назначенными на 3 ноября. Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на источник, знакомы с ходом переговоров Москвы и Вашингтона.

Собеседник издания сообщил, что администрация Трампа полагает, что достигло принципиального соглашения с российским президентом Владимиром Путиным по ядерной сделке.

Axios утверждает, что говорить о продлении СНВ в ближайшие недели позволила встреча главы Совета Безопасности России Николая Патрушева и советника по нацбезопасности США Роберта О'Брайена в Женеве 2 октября. Эта встреча дала «импульс» переговорам Москвы и Вашингтона. В результате замглавы российского МИДа Сергей Рябков запланировал поездку в Хельсинки, где должен встретиться с посланником Трампа по контролю над вооружениями Маршаллом Биллингсли.

Издание отмечает, что планы Трампа по заключению ядерной сделки с Путиным до президентских выборов стали неожиданностью для высокопоставленных республиканцев и сотрудников Белого дома.