Посланник Трампа заявил о «хорошем предложении» России по ядерному оружию

Маршалл Биллингсли (Фото: Thomas Kronsteiner / Getty Images)

Специальный посланник президента по контролю над вооружениями США Маршалл Биллингсли в интервью «Коммерсанту» заявил, что считает предложенные Вашингтоном параметры нового соглашения по стратегическим наступательным вооружениям «хорошим предложением», несмотря на возникшие противоречия.

«Россия сама должна решить, хочет ли она продлевать действие ДСНВ. Мы сделали ей хорошее предложение. Мы не думаем, что это предложение несправедливое. Мы считаем, что оно основано на принципе взаимности и приведет к большей прозрачности. И мы думаем, что это очень ценно в сложившейся обстановке, когда Соединенные Штаты и Россия не доверяют друг другу ни в чем», — сказал Биллингсли.

По словам Биллингсли, Москва и Вашингтон уже пришли к единому мнению в том, что касается участия Китая в возможном новом соглашении по ядерному оружию и средствам его доставки. Вместе с тем Соединенные Штаты выступают против включения в договор своих европейских союзников — Великобритании и Франции. «Мы ясно дали понять нашим российским коллегам, что то, что делает Китай, существенно отличается от того, что делают Великобритания и Франция. Ни Великобритания, ни Франция не наращивают свои ядерные арсеналы. Китай же занимается активной разработкой и развертыванием своего ядерного оружия», — объяснил Биллингсли.

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