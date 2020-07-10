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Политика ,  
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Лавров заявил о предрешенной судьбе договора СНВ-3

Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Судьба Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) предрешена, поскольку США, судя по всему, решили его не продлевать. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время онлайн-сессии «Примаковских чтений», сообщает «РИА Новости».

«Та настойчивость, с которой акцентируется безальтернативность перевода всего разговора в трехстороннюю плоскость [Россия, США, Китай], она говорит о том, что это уже предрешено», — пояснил он.

Договор СНВ-3 был заключен между Россией и США в 2010 году. Срок его действия истекает в феврале 2021 года. В соответствии с соглашением Москва и Вашингтон должны сократить ядерные боевые заряды до 1,55 тыс. единиц, а количество межконтинентальных баллистических ракет и ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках — до 700 единиц.

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Документ пришел на смену договору СНВ-1, вступившему в силу в 1994 году и истекшему в 2009 году. Действующий СНВ-3 истекает в 2021 году. О его продлении Москва и Вашингтон еще не договорились.

Россия ранее заявляла о готовности продлить действие договора. США, в свою очередь, настаивают, чтобы к договору присоединился Китай. Среди других условий Вашингтона — строгий механизм верификации и распространение соглашения на все ядерные боеголовки.

Пекин, в свою очередь, выразил готовность присоединиться к переговорному процессу, если США сократят свои ядерные арсеналы до уровня Китая.

Консультации по перспективам продления СНВ-3 прошли 22 июня в Вене. В составе делегаций были заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков и спецпредставитель президент США Маршалл Биллингсли.

Теги: Сергей Лавров, договор, США, выход
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