МИД заявил о неготовности России продлить СНВ на условиях США

Сергей Рябков (слева) (Фото: Christian Bruna / EPA / ТАСС)

Москва не готова продлить соглашение по стратегическим наступательным вооружениям на условиях Вашингтона, заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков, передает ТАСС.

Таким образом Рябков прокомментировал интервью спецпосланника президента США Маршалла Биллингсли, в котором он назвал озвученные Вашингтоном условия нового соглашения «хорошим предложением». «Мы сделали ей [России] хорошее предложение. Мы не думаем, что это предложение несправедливое. Мы считаем, что оно основано на принципе взаимности и приведет к большей прозрачности», — сказал Биллингсли.

Рябков в свою очередь заявил, что предложения США являются ультиматумом.

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