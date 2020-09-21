Политика , 21 сен, 12:03
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МИД заявил о неготовности России продлить СНВ на условиях США
Сергей Рябков (слева)
Москва не готова продлить соглашение по стратегическим наступательным вооружениям на условиях Вашингтона, заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков, передает ТАСС.
Таким образом Рябков прокомментировал интервью спецпосланника президента США Маршалла Биллингсли, в котором он назвал озвученные Вашингтоном условия нового соглашения «хорошим предложением». «Мы сделали ей [России] хорошее предложение. Мы не думаем, что это предложение несправедливое. Мы считаем, что оно основано на принципе взаимности и приведет к большей прозрачности», — сказал Биллингсли.
Рябков в свою очередь заявил, что предложения США являются ультиматумом.
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