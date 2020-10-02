Патрушев в Женеве встретился с помощником Трампа по нацбезопасности

Роберт О'Брайен и Николай Патрушев (Фото: scrf.gov.ru)

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев провел в Женеве рабочую встречу с помощником президента США по национальной безопасности Робертом О'Брайеном. Об этом сообщается на сайте Совета безопасности.

Патрушев и О'Брайен затронули такие темы, как нераспространение ядерного оружия и контроль над вооружениями, безопасность при использовании информационно-коммуникационных технологий и совершенствование взаимодействия в области борьбы с терроризмом. Также стороны обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе.

«Сторонами зафиксировано совпадение подходов к проблеме Нагорного Карабаха и подтверждена необходимость скорейшего запуска мирного политико-дипломатического процесса по поиску путей ее решения», — отметили в Совбезе.

Патрушев и О'Брайен также подтвердили отсутствие намерений вмешиваться во внутренние дела друг друга, в том числе в контексте избирательных процессов в обеих странах.