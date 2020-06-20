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Политика ,  
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США предложили включить в новый договор ядерный арсенал России и Китая

Маршалл Биллингсли
Маршалл Биллингсли (Фото: Ints Kalnins / Reuters)

Новое соглашение по контролю над вооружениями должно касаться ядерных арсеналов России и Китая и охватывать их целиком. Об этом в своем Twitter написал спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.

Так он прокомментировал слова министра иностранных дел Литвы Линаса Линкявичюса. По мнению главы МИДа, соглашение должно включать «весь комплекс российского ядерного арсенала, включая нестратегическое ядерное оружие».

США назвали России условие для продления договора СНВ
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Маршалл Биллингсли

Биллингсли добавил, что полностью поддерживает точку зрения Линкявичуса, и назвал Литву сильным союзником НАТО и другом США.

В 2010 году Россия и США заключили Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Он предусматривает сокращение числа развернутых боезарядов, межконтинентальных баллистических ракет и ракет, размещенных на подлодках и тяжелых бомбардировщиках. Документ пришел на смену первому договору СНВ, который вступил в силу в 1994 году и истек в 2009 году. Действующий СНВ-3 истекает в 2021 году. О его продлении Москва и Вашингтон еще не договорились.

В начале мая Биллингсли заявил, что Россия должна убедить Китай присоединиться к переговорам по вопросу контроля над вооружениями, назвав это основным условием для продления соглашения. Вашингтон и ранее говорил о необходимости подключить к СНВ Пекин  — в апреле 2019 года об этом заявлял госсекретарь США Майк Помпео.

 

Материал дополняется

Теги: СНВ, ядерное оружие
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