США предложили включить в новый договор ядерный арсенал России и Китая

Маршалл Биллингсли (Фото: Ints Kalnins / Reuters)

Новое соглашение по контролю над вооружениями должно касаться ядерных арсеналов России и Китая и охватывать их целиком. Об этом в своем Twitter написал спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.

Так он прокомментировал слова министра иностранных дел Литвы Линаса Линкявичюса. По мнению главы МИДа, соглашение должно включать «весь комплекс российского ядерного арсенала, включая нестратегическое ядерное оружие».

Биллингсли добавил, что полностью поддерживает точку зрения Линкявичуса, и назвал Литву сильным союзником НАТО и другом США.

В 2010 году Россия и США заключили Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Он предусматривает сокращение числа развернутых боезарядов, межконтинентальных баллистических ракет и ракет, размещенных на подлодках и тяжелых бомбардировщиках. Документ пришел на смену первому договору СНВ, который вступил в силу в 1994 году и истек в 2009 году. Действующий СНВ-3 истекает в 2021 году. О его продлении Москва и Вашингтон еще не договорились.