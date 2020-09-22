Путин назвал первоочередным вопросом продление договора СНВ-3

По словам Путина, российская сторона, несмотря на все разногласия и недоверие «некоторых коллег», будет настойчиво предлагать конструктивные и объединяющие инициативы, «прежде всего в сфере контроля над вооружениями».
СНВ-3 был заключен между Россией и США в 2010 году и вступил в силу в 2011-м. По его условиям обе стороны должны были сократить число развернутых боезарядов до 1,5 тыс. штук и уменьшить количество межконтинентальных баллистических ракет, а также ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках до 700 единиц.
Вашингтон выдвинул свои условия продления соглашения, в частности, США предложили включить в договор Китай и распространить его на весь ядерный арсенал. Пекин в свою очередь выразил готовность присоединиться к переговорному процессу, если США сократят свои ядерные вооружения до уровня Китая.
В сентябре специальный посланник президента по контролю над вооружениями США Маршалл Биллингсли заявил, что Вашингтон сделал России «хорошее предложение», которое ей лучше принять, пока в США не прошли президентские выборы, после которых американцы могут изменить свои условия. «Если Россия не захочет принять его, ничего страшного. Мы собираемся провести модернизацию наших ядерных сил. <...> И мы будем чрезвычайно рады продолжить ее без ограничений, предусматриваемых ДСНВ», — отметил Биллингсли.
В ответ российский МИД назвал предложение США «ультиматумом», соблюдение которого выгодно только американской стороне. «Мы не можем в таком жанре разговаривать», — сообщил замминистра иностранных дел Сергей Рябков.