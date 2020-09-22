Путин назвал первоочередным вопросом продление договора СНВ-3

Владимир Путин (Фото: Global Look Press)

Вопрос продления договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) следует решить оперативно. Об этом во время выступления на Генеральной ассамблее ООН заявил президент России Владимир Путин. РБК вел трансляцию.

«Первоочередной вопрос, который можно и нужно решить оперативно, — это, конечно, продление договора России и США о стратегических наступательных вооружениях», — сказал он.

Путин напомнил, что срок действия договора истекает «совсем скоро», в феврале 2021 года. Президент указал, что Россия ведет соответствующие переговоры с американскими партнерами и рассчитывает на «взаимную сдержанность в развертывании новых ракетных систем».