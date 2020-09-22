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Путин назвал первоочередным вопросом продление договора СНВ-3

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Global Look Press)

Вопрос продления договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) следует решить оперативно. Об этом во время выступления на Генеральной ассамблее ООН заявил президент России Владимир Путин. РБК вел трансляцию.

«Первоочередной вопрос, который можно и нужно решить оперативно, — это, конечно, продление договора России и США о стратегических наступательных вооружениях», — сказал он.

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Путин напомнил, что срок действия договора истекает «совсем скоро», в феврале 2021 года. Президент указал, что Россия ведет соответствующие переговоры с американскими партнерами и рассчитывает на «взаимную сдержанность в развертывании новых ракетных систем».

По словам Путина, российская сторона, несмотря на все разногласия и недоверие «некоторых коллег», будет настойчиво предлагать конструктивные и объединяющие инициативы, «прежде всего в сфере контроля над вооружениями».

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СНВ-3 был заключен между Россией и США в 2010 году и вступил в силу в 2011-м. По его условиям обе стороны должны были сократить число развернутых боезарядов до 1,5 тыс. штук и уменьшить количество межконтинентальных баллистических ракет, а также ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках до 700 единиц.

Вашингтон выдвинул свои условия продления соглашения, в частности, США предложили включить в договор Китай и распространить его на весь ядерный арсенал. Пекин в свою очередь выразил готовность присоединиться к переговорному процессу, если США сократят свои ядерные вооружения до уровня Китая.

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Фото:Министерство обороны РФ / РИА Новости

В сентябре специальный посланник президента по контролю над вооружениями США Маршалл Биллингсли заявил, что Вашингтон сделал России «хорошее предложение», которое ей лучше принять, пока в США не прошли президентские выборы, после которых американцы могут изменить свои условия. «Если Россия не захочет принять его, ничего страшного. Мы собираемся провести модернизацию наших ядерных сил. <...> И мы будем чрезвычайно рады продолжить ее без ограничений, предусматриваемых ДСНВ», — отметил Биллингсли.

В ответ российский МИД назвал предложение США «ультиматумом», соблюдение которого выгодно только американской стороне. «Мы не можем в таком жанре разговаривать», — сообщил замминистра иностранных дел Сергей Рябков.

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