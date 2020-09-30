Посол России заявил о доведении США ситуации с ДСНВ до цейтнота

США довели ситуацию с продлением Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) практически до цейтнота, и сейчас выдвигают России заведомо неприемлемые условия. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов, передает ТАСС.

«Именно бездействие [американской] администрации, по сути, загнало ситуацию с продлением ДСНВ в цейтнот» — отметил Антонов. Он добавил, что российская сторона на протяжении последних лет неоднократно призывала продлить соглашение.

При этом, по словам Антонова, Вашингтон решил «проснуться» только в преддверии президентских выборов, запланированных в США на 3 ноября. «При этом возможность сохранения договора обставляется американскими переговорщиками заведомо неприемлемыми для России условиями», — уточнил посол.

Договор СНВ-3 был заключен между Россией и США в 2010 году и вступил в силу в 2011-м. Срок соглашения истекает в феврале 2021 года.