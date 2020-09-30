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Политика ,  
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Посол России заявил о доведении США ситуации с ДСНВ до цейтнота

США довели ситуацию с продлением Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) практически до цейтнота, и сейчас выдвигают России заведомо неприемлемые условия. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов, передает ТАСС.

«Именно бездействие [американской] администрации, по сути, загнало ситуацию с продлением ДСНВ в цейтнот» — отметил Антонов. Он добавил, что российская сторона на протяжении последних лет неоднократно призывала продлить соглашение.

При этом, по словам Антонова, Вашингтон решил «проснуться» только в преддверии президентских выборов, запланированных в США на 3 ноября. «При этом возможность сохранения договора обставляется американскими переговорщиками заведомо неприемлемыми для России условиями», — уточнил посол.

Путин назвал первоочередным вопросом продление договора СНВ-3
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Договор СНВ-3 был заключен между Россией и США в 2010 году и вступил в силу в 2011-м. Срок соглашения истекает в феврале 2021 года.

По условиям договора обе стороны должны были сократить число развернутых боезарядов до 1,5 тыс. штук и уменьшить количество межконтинентальных баллистических ракет, а также ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках до 700 единиц.

Вашингтон выдвинул свои условия продления СНВ-3. В частности, США предложили включить в договор Китай и распространить соглашение на весь ядерный арсенал.

В сентябре специальный посланник президента по контролю над вооружениями США Маршалл Биллингсли заявил, что Москве следует принять «хорошее предложение» Вашингтона, пока в США не прошли президентские выборы, после которых американцы могут изменить свои условия. В случае отказа России Соединенные Штаты проведут модернизацию своих ядерных сил без ограничений, предусматриваемых ДСНВ, добавил Биллингсли.

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