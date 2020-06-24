WSJ назвала три условия со стороны США для продления договора СНВ

Администрация президента США Дональда Трампа не исключает возможность продления Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название СНВ-3), но на окончательное решение повлияет выполнение трех требований Вашингтона. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источник среди должностных лиц США.

По словам собеседника WSJ, США могут согласиться на продление договора с Россией, если в соглашении будет предусмотрен строгий механизм верификации, а также если оно будет распространятся на все ядерные боеголовки. Еще одно условие — присоединение Китая к договору.

При этом источник издания отметил, что не знает, являются ли эти требования окончательными, и какое решение Трамп примет в итоге.

Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений был заключен между США и Россией в 2010 году. Срок его действия истекает в феврале следующего года. В Москве не раз говорили о готовности продлить соглашение. США настаивают на том, чтобы к договору присоединился Китай.