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Военная администрация Запорожья допустила консервацию АЭС из-за обстрелов

Запорожская АЭС поставляла на подконтрольные Киеву территории Украины электроэнергию, эквивалентную 70 млн руб. в сутки, но обстрелы вынуждают перенаправить мощности на занятые российскими войсками регионы, сообщили в ВГА
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Выработка электроэнергии на Запорожской АЭС минимальная, в случае продолжения обстрелов ее будут консервировать, заявил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) области Владимир Рогов в эфире «России 24». Этот орган власти сформирован после занятия региона Украины российскими войсками.

По словам Рогова, АЭС ежедневно поставляла на подконтрольную властям Украины территорию объем электроэнергии, эквивалентный 60–70 млн руб.

«Скоро они не будут получать ничего. Потому что, естественно, будем спасать атомную станцию, консервировать, выводить те нагрузки, которые есть, на освобожденные территории» — сообщил он.

По мнению Рогова, на подконтрольной властям Украины территории вскоре начнутся проблемы с электроснабжением. Сейчас ведется политика «сохранения того, что есть, для того, чтобы ничего не произошло», — подчеркнул член главного совета запорожской ВГА.

Запорожская АЭС, расположенная в Энергодаре, — крупнейшая европейская атомная электростанция по установленной мощности. Она располагает шестью энергоблоками типа ВВЭР-1000. Первый был введен в эксплуатацию в декабре 1984 года, шестой — в октябре 1995 года. Российские военные контролируют ее территорию с 28 февраля. Однако станцией по-прежнему управляют украинские операторы.

В Запорожье рассказали, что снаряд упал в 10 м от хранилища отходов ЗАЭС
Политика
Запорожская АЭС

Запорожская АЭС находится под контролем российской стороны, станция подвергается ударам с июля. Москва и Киев взаимно обвиняли друг друга в обстрелах. Накануне, 11 августа, АЭС снова оказалась под огнем. В запорожской ВГА говорили, что не менее трех снарядов упали вблизи к хранилищу радиоактивным изотопам. Утром 12 августа власти сообщили, что снаряд упал в 10 м от хранилища ядерных отходов, но «с точки зрения ядерной безопасности все в порядке. <...> Критически важная инфраструктура АЭС не пострадала, работа реакторов не нарушена», говорилось в сообщении ВГА.

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Украинский «Энергоатом» полагает, что Россия намерена переключить Запорожскую АЭС на снабжение Крыма. Часть линий, от которых сейчас запитывается станция, оказались повреждены обстрелами. В российском посольстве в США считают обвинения в адрес России фейками и «русофобскими измышлениями».

Минобороны обвинило ООН в помехах контролю МАГАТЭ над Запорожской АЭС
Политика

Главы МИД стран «Большой семерки» (G7: Германия, Франция, Италия, Япония, Канада, Великобритания и США) потребовали от России незамедлительно передать Запорожскую АЭС под контроль Украины, указав, что в ином случае высок риск ядерной аварии. «Постоянный контроль России над атомной электростанцией ставит под угрозу регион», — сказано в заявлении G7.

В ООН призвали срочно согласовать «безопасный периметр демилитаризации» Запорожской АЭС, такую инициативу выдвинул генсек Антониу Гутерриш. Он подчеркнул, что ядерный объект не может использоваться «в рамках какой-либо военной операции». Создание демилитаризованной зону вокруг АЭС поддержали в США.

При этом идея Гутерриша встретила непонимание в российском представительстве при ООН. «Я не понимаю, что он имеет в виду под этим предложением. Пусть он объяснит, что он подразумевает под этим периметром», — сказал постоянный представитель Василий Небензя. Он утверждает, что Россия не использует ядерные и гражданские объекты в военных целях, обвинив в такой тактике Украину. Небензя полагает, что вывод российских войск с АЭС в Запорожье станет причиной «чудовищных провокаций» со стороны властей Украины.


 

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Запорожская АЭС Запорожская область атомная электростанция обстрелы
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