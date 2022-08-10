В Киеве допустили атаку на ЛЭП при подключении Запорожской АЭС к России
Украинские войска могут «перебить» линии электропередачи, с помощью которых Россия может попытаться переподключить Запорожскую АЭС на Крым, заявил глава украинской госкомпании «Энергоатом» Петр Котин в интервью «РБК Украина».
«Я думаю, это будет правильным решением с точки зрения Украины — перебить им линии, которые они собираются подключать. Думаю, наши вооруженные силы будут готовы это сделать, если возникнет необходимость», — сказал Котин.
Глава «Энергоатома» пояснил: чтобы переключить АЭС на Крым, нужно полностью отключить ее от украинской энергосистемы и перевести «на линии, которые соединяют Крым, — это подстанция в Джанкое, с Каховской станцией, а уже она соединяется с Запорожской станцией».
Для этого, продолжил глава «Энергоатома», понадобится отключить все утраченные Украиной южные территории, поскольку «украинская и российская энергосистемы не совпадают по частоте»: перед конфликтом Украина полностью отключилась от энергосистем России и Белоруссии, а в середине марта подключилась к европейской энергосистеме.
«Хотя частота одинаковая — 50 герц, но системы не синхронизированы. То есть пики максимума тока и напряжения могут быть в противофазе, и вы не можете в этом случае просто взять и подключить, будет авария», — пояснил Котин.
Он утверждает, что российские силы передали на АЭС «программу, в которой написано — запитка ЗАЭС от Джанкоя». По словам главы «Энергоатома», Запорожскую АЭС планируют отключить от украинской энергосистемы, а затем запитывать обратно весь юг, а затем постепенно от Джанкоя уже на российской частоте — «до Каховки и потом до ЗАЭС». И тогда станцию уже нельзя будет включить в украинскую энергосистему.
Однако «Энергоатом» готовится починить все повреждения ЛЭП, ныне питающих атомную электростанцию, «чтобы включиться обратно всеми линиями, которые были», отметил Котин. В Минобороны России заявляли, что эти линии электропередачи обстреляли ВСУ. Сообщения о том, что Россия причастна к обстрелу, в посольстве России в США назвали фейком.
Запорожская АЭС — крупнейшая атомная электростанция в Европе. Она находится на берегу Каховского водохранилища в городе Энергодар в Запорожской области Украины. Центральную и южную часть этой области, в том числе и Энергодар и территорию самой АЭС, контролируют российские силы. Однако станцией по-прежнему управляют украинские операторы (АЭС — отдельное подразделение «Энергоатома»).
На занятой российскими войсками территории Запорожской области сформировали военно-гражданскую администрацию (ВГА). В последние месяцы она неоднократно сообщала об обстрелах АЭС со стороны Украины. 5 августа в военно-гражданской администрации заявили, что в результате атаки на АЭС были оборваны две линии электропередачи, необходимые для работы энергоблоков. А при обстреле со стороны украинских сил в ночь с 6 на 7 августа осколки и ракетный двигатель упали не более чем в 400 м от действующего энергоблока, утверждают в ВГА.
Минобороны России возлагает ответственность за удары на ВСУ. В Москве также подчеркивают, что российские силы наносят удары исключительно по военным объектам ВСУ. На фоне участившихся обстрелов АЭС Россия потребовала созвать 11 августа заседание Совета Безопасности ООН.
В свою очередь, главы стран G7 (Великобритания, США, Франция, Германия, Италия, Канада и Япония) призвали Россию незамедлительно передать Запорожскую АЭС и другие ядерные объекты на Украине под контроль Киева.