В Запорожской области обвинили ВСУ в новом обстреле территории АЭС

Украинские войска наносят удары по Запорожской АЭС с применением РСЗО и тяжелой артиллерии с правого берега Днепра и с территории Днепропетровской области, сообщили в ВГА Запорожской области. Всего насчитали десять прилетов

Фото: Reuters

Украинские военные вновь обстреляли Запорожскую АЭС и территории вблизи атомного объекта. Об этом сообщил член Главного совета Военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов.

«Зафиксировано пять прилетов в районе комендатуры станции — рядом с участком сварки и хранилищем источников излучения. На небольшом участке загорелась трава, но, к счастью, никто не пострадал», — написал он в Telegram.

По словам Рогова, еще пять ударов ВСУ нанесли по району пожарной части, расположенной неподалеку от Запорожской АЭС.

Из-за обстрелов на станции не удалось провести пересменку работников, поскольку в целях безопасности автобусы с персоналом последующей смены развернули обратно в Энергодар. Работу на АЭС до нормализации ситуации будет выполнять предыдущая смена, рассказал Рогов.

Он уточнил, что украинские военные наносят удары по АЭС с применением РСЗО и тяжелой артиллерии с правого берега Днепра, с территории Днепропетровской области и населенных пунктов Никополь, Марганец и Томаковка.

Последние два месяца Россия и Украина регулярно сообщают об обстрелах АЭС и ее повреждениях. Так, в ночь с 6 на 7 августа АЭС обстреляли из реактивной системы залпового огня «Ураган» со стороны Украины. В зону поражения, по данным российской стороны, попали пост контроля радиационной обстановки и хранилище отработанного ядерного топлива.

Читайте на РБК Pro Pro Пожелайте удачи на новом месте: как крупному бизнесу работать с отзывами Пожелайте удачи на новом месте: как крупному бизнесу работать с отзывами Инструкции Pro Ушел из фирмы — значит, предатель: каково работать в китайских компаниях Ушел из фирмы — значит, предатель: каково работать в китайских компаниях Статьи Pro Мышечная масса влияет на когнитивные навыки. Вот что говорят ученые Мышечная масса влияет на когнитивные навыки. Вот что говорят ученые Исследования Pro Сотрудники на удаленке стали хуже работать: как этично их контролировать Сотрудники на удаленке стали хуже работать: как этично их контролировать Инструкции Pro Главное — не дойти до Abibas: каким должен быть импортозамещающий бренд Главное — не дойти до Abibas: каким должен быть импортозамещающий бренд Статьи Pro x The Economist Загадка Ганы: как живет страна с самой парадоксальной моделью экономики Загадка Ганы: как живет страна с самой парадоксальной моделью экономики Статьи Pro Как получить деньги от продажи недвижимости в России, находясь за рубежом Как получить деньги от продажи недвижимости в России, находясь за рубежом Инструкции Pro Кризис — это возможность увеличить выручку. Вот за счет чего Кризис — это возможность увеличить выручку. Вот за счет чего Инструкции

Утром 11 августа Рогов сообщил об обстрелах Запорожской АЭС со стороны ВСУ с применением РСЗО, тяжелой артиллерии и беспилотников. По его словам, российским военным удалось отразить все атаки.

В российском Минобороны предупреждали, что удары по ее территории могут спровоцировать техногенную катастрофу. Заместитель директора департамента информации и печати российского МИДа Иван Нечаев заявил, что обстрелы территории Запорожской АЭС являются актом ядерного терроризма и могут привести к катастрофе, по масштабам превышающей последствия аварии на Чернобыльской АЭС. Генсек ООН Антониу Гутерриш называл атаки на станцию «самоубийственным актом» и призывал их прекратить.

В Киеве допустили атаку на ЛЭП при подключении Запорожской АЭС к России Политика

Главы МИД стран G7 (Германия, Франция, Италия, Япония, Канада, Великобритания и США) потребовали от России незамедлительно передать Запорожскую АЭС под контроль Украины. Страны «Большой семерки» считают, что именно действия России «значительно увеличивают риск ядерной аварии» и «ставят под угрозу население Украины, соседние страны и все мировое сообщество».

Россия потребовала провести заседание Совбеза ООН из-за обстрелов АЭС, заседание должно состояться 11 августа. В нем примет участие глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.