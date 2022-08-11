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В Запорожской области обвинили ВСУ в новом обстреле территории АЭС

ВГА Запорожской области: ВС Украины вновь обстреляли территорию Запорожской АЭС
Украинские войска наносят удары по Запорожской АЭС с применением РСЗО и тяжелой артиллерии с правого берега Днепра и с территории Днепропетровской области, сообщили в ВГА Запорожской области. Всего насчитали десять прилетов
Фото: Reuters
Фото: Reuters

Украинские военные вновь обстреляли Запорожскую АЭС и территории вблизи атомного объекта. Об этом сообщил член Главного совета Военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов.

«Зафиксировано пять прилетов в районе комендатуры станции — рядом с участком сварки и хранилищем источников излучения. На небольшом участке загорелась трава, но, к счастью, никто не пострадал», — написал он в Telegram.

По словам Рогова, еще пять ударов ВСУ нанесли по району пожарной части, расположенной неподалеку от Запорожской АЭС.

Из-за обстрелов на станции не удалось провести пересменку работников, поскольку в целях безопасности автобусы с персоналом последующей смены развернули обратно в Энергодар. Работу на АЭС до нормализации ситуации будет выполнять предыдущая смена, рассказал Рогов.

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Запорожская АЭС

Он уточнил, что украинские военные наносят удары по АЭС с применением РСЗО и тяжелой артиллерии с правого берега Днепра, с территории Днепропетровской области и населенных пунктов Никополь, Марганец и Томаковка.

Последние два месяца Россия и Украина регулярно сообщают об обстрелах АЭС и ее повреждениях. Так, в ночь с 6 на 7 августа АЭС обстреляли из реактивной системы залпового огня «Ураган» со стороны Украины. В зону поражения, по данным российской стороны, попали пост контроля радиационной обстановки и хранилище отработанного ядерного топлива.

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Утром 11 августа Рогов сообщил об обстрелах Запорожской АЭС со стороны ВСУ с применением РСЗО, тяжелой артиллерии и беспилотников. По его словам, российским военным удалось отразить все атаки.

В российском Минобороны предупреждали, что удары по ее территории могут спровоцировать техногенную катастрофу. Заместитель директора департамента информации и печати российского МИДа Иван Нечаев заявил, что обстрелы территории Запорожской АЭС являются актом ядерного терроризма и могут привести к катастрофе, по масштабам превышающей последствия аварии на Чернобыльской АЭС. Генсек ООН Антониу Гутерриш называл атаки на станцию «самоубийственным актом» и призывал их прекратить.

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Запорожская атомная электростанция

Главы МИД стран G7 (Германия, Франция, Италия, Япония, Канада, Великобритания и США) потребовали от России незамедлительно передать Запорожскую АЭС под контроль Украины. Страны «Большой семерки» считают, что именно действия России «значительно увеличивают риск ядерной аварии» и «ставят под угрозу население Украины, соседние страны и все мировое сообщество».

Россия потребовала провести заседание Совбеза ООН из-за обстрелов АЭС, заседание должно состояться 11 августа. В нем примет участие глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

Запорожская АЭС, расположенная в Энергодаре, — крупнейшая европейская атомная электростанция по установленной мощности. ВС России контролируют ее территорию с 28 февраля.

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Виктория Тютина Виктория Тютина
Запорожская область обстрел ВС Украины Запорожская АЭС
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