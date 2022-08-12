Небензя попросил генсека ООН уточнить периметр безопасности вокруг ЗАЭС
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш должен уточнить, что он подразумевает под периметром безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции (АЭС). Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя по итогам заседания Совета безопасности, передает «РИА Новости».
«Я не понимаю, что он (генсек ООН Антониу Гутерриш. — РБК) имеет в виду под этим предложением. Пусть он объяснит, что он подразумевает под этим периметром», — сказал Небензя.
Накануне Гутерриш в своем заявлении по поводу ситуации с Запорожской АЭС призвал «согласовать на техническом уровне безопасный периметр демилитаризации для обеспечения безопасности района». Генсек ООН также отметил, что вводить миротворцев на территорию АЭС не стоит, поскольку стороны конфликта сами способны обеспечить вокруг нее безопасный периметр.
Создание демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС поддерживали и США. В Госдепартаменте также призывали Москву передать территорию станции под контроль Киева.
Последние два месяца Россия и Украина регулярно сообщают об обстрелах АЭС и ее повреждениях. Так, 11 августа глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий рассказал о падении трех снарядов недалеко от хранилища изотопов из-за атак со стороны ВСУ. При этом он отметил, что какого-либо загрязнения на станции не фиксируется, радиоактивный фон в норме.
Главы МИД стран G7 (Германия, Франция, Италия, Япония, Канада, Великобритания и США) потребовали от России незамедлительно передать Запорожскую АЭС под контроль Украины, иначе значительно увеличивается риск ядерной аварии.
При этом генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси во время выступления на заседании Совбеза ООН заявил, что непосредственной угрозы ядерной безопасности в связи с боевыми действиями рядом с АЭС сейчас нет.
Запорожская АЭС, расположенная в Энергодаре, — крупнейшая европейская атомная электростанция по установленной мощности. Она располагает шестью энергоблоками типа ВВЭР-1000. Первый был введен в эксплуатацию в декабре 1984 года, шестой — в октябре 1995 года. Российские военные контролируют ее территорию с 28 февраля. Однако станцией по-прежнему управляют украинские операторы.