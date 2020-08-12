Трамп оценил переговоры о ядерном разоружении с Россией

США работают с Россией над договоренностью о ядерном разоружении, заявил в интервью радиоведущему Хью Хьюитту президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

Москва «очень сильно хочет» добиться соглашения с Вашингтоном, отметил Трамп. «Не думаю, что они будут ждать, и это замечательно. Это самая большая проблема в мире сегодня», — считает он.

В начале августа Трамп по телефону обсудил с президентом России Владимиром Путиным вопрос контроля над вооружениями, в том числе ситуацию с Договором о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Он предусматривает сокращение числа развернутых боезарядов, межконтинентальных баллистических ракет и ракет, размещенных на подлодках и тяжелых бомбардировщиках. Действие соглашения, подписанного Москвой и Вашингтоном в 2010 году, истекает в феврале 2021-го. О его продлении стороны еще не договорились.

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