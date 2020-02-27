Небензя заявил об ожидании Россией ответа США о продлении СНВ-3

Россия до сих пор ждет от США ответа на предложение о продлении действия Договора о сокращении наступательных вооружений (СНВ-3) без каких-либо предварительных условий. Об этом сообщил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета безопасности организации, передает «РИА Новости».

«Призывы к России продлить СНВ не по адресу. Президент России Владимир Путин предложил США продлить ДСНВ без каких-либо предварительных условий. Ждем ответа», — сказал Небензя. Он отметил, что продление договора позволило бы не допустить ухудшения ситуации в сфере стратегической стабильности, а также получить дополнительное время для обсуждения подходов к методам контроля над новыми вооружениями.

Срок действия СНВ-3 заканчивается в феврале 2021 года. Это единственный действующий между Россией и США договор об ограничении вооружений. Оно предусматривает ограничение количества развернутых ядерных боезарядов, число межконтинентальных баллистических ракет, а также обмен данными и взаимные инспекции Москвы и Вашингтона.

В начале декабря прошлого года президент России Владимир Путин заявлял, что Москва готова продлить договор «без всяких предварительных условий». Он отметил, что это нужно сделать как можно быстрее. Глава российского МИДа Сергей Лавров также говорил, что Россия предложила США любые варианты продления договора.